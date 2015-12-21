Um indicador de sinal tipo semáforo com base nos cruzamentos da linhas principal e de sinal do indicador LinearRegSlope_V2.

O indicador utiliza classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copie no <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrita no artigo "SÉRIE DE PREÇO MÉDIO PARA CÁLCULOS INTERMEDIÁRIOS SEM UTILIZAR BUFFERS ADICIONAIS".

Fig.1. O indicador LinearRegSlope_V2_Sign