LinearRegSlope_V2_Sign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1200
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
Um indicador de sinal tipo semáforo com base nos cruzamentos da linhas principal e de sinal do indicador LinearRegSlope_V2.

O indicador utiliza classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copie no <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrita no artigo "SÉRIE DE PREÇO MÉDIO PARA CÁLCULOS INTERMEDIÁRIOS SEM UTILIZAR BUFFERS ADICIONAIS".

Fig.1. O indicador LinearRegSlope_V2_Sign

Fig.1. O indicador LinearRegSlope_V2_Sign

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14017

