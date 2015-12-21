Participe de nossa página de fãs
LinearRegSlope_V2_Sign - indicador para MetaTrader 5
- 1200
-
Um indicador de sinal tipo semáforo com base nos cruzamentos da linhas principal e de sinal do indicador LinearRegSlope_V2.
O indicador utiliza classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copie no <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrita no artigo "SÉRIE DE PREÇO MÉDIO PARA CÁLCULOS INTERMEDIÁRIOS SEM UTILIZAR BUFFERS ADICIONAIS".
Fig.1. O indicador LinearRegSlope_V2_Sign
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14017
