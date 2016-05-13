und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der Awesome Oszillator Indikator zeigt die Differenz zwischen zwei gleitenden Durchschnitten - langsam und schnell - in Form eines Histogramms. Eine Möglichkeit der Anwendung dieses Indikators wird im Buch von Bill M. Williams und Justin Gregory-Williams: "Trading Chaos 2" beschrieben. Der Autor empfiehlt 5 und 34 als Parameter für die gleitenden Durchschnitte zu verwenden, wobei die Methode der Berechnung des gleitenden Durchschnitts "simple Moving Average" und der Preis für die Berechnung der Mittelpreis (high+low)/2 ist.
Der ytg_Awesome Indikator hat denselben Algorithmus zum Zeichnen wie der Awesome Oszillator Indikators und auch vier Farben zur Darstellung der Anzeige und eine Ausgabe der Perioden des gleitenden Durchschnitts, der Methode des gleitenden Durchschnitts und den verwendeten Preis.Beschreibung der ytg_Awesome Indikator Einstellungen:
- Period_Fast - Periode der Mittelung zur Berechnung des schnellen gleitenden Durchschnitts.
- Period_Slow - Periode der Mittelung zur Berechnung des langsamen gleitenden Durchschnitts.
- ma_method - Methode der Mittelung. Diese kann alle Werte der Moving Average Methode haben. 0 - (SMA) einfacher gleitender Durchschnitt. 1 - (EMA) exponentieller gleitender Durchschnitt. SMMA 2 - (SMMA) geglätteter gleitender Durchschnitt. LWMA 3 - (LWMA) Linear gewichteter gleitender Durchschnitt.
- applied_price - Verwendeter Preis. Dieser kann jede beliebige Preiskonstante sein.
0 - (CLOSE) Schlusspreis. 1 - (OPEN) Eröffnungspreis. 2 - (HIGH) Hochpreis. 3 - (LOW) Tiefpreis. 4 - (MEDIAN) Mittlerer Preis, (high+low)/2. 5 - (TYPICAL) Typischer Preis, (high+low+close)/3. 6 - (WEIGHTED) Gewichteter Schlusspreis, (high+low+close+close)/4.
