Индикатор Awesome Oscillator отображает, в виде гистограммы, разницу двух скользящих средних - быстрой и медленной. Один из способов применения индикатора описан в книге "Билл М. Вильямс и Джастин Грегори Вильямс - Торговый Хаос 2". В книге автор рекомендует использовать параметры скользящих средних 5 и 34, метод вычисления скользящего среднего - простое скользящее среднее и используемая цена для расчета - средняя цена (high+low)/2.

Индикатор ytg_Awesome имеет тот же алгоритм построения что и Awesome Oscillator, а так же четырех цветную раскраску своих показаний и внешнюю настройку периодов скользящих средних, метода скользящих средних и настройку используемой цены.

Period_Fast - Период усреднения для вычисления быстрого скользящего среднего. Period_Slow - Период усреднения для вычисления медленного скользящего среднего. ma_method - Метод усреднения. Может быть любым из значений методов скользящего среднего (Moving Average). 0 - (SMA) Простое скользящее среднее. 1 - (EMA) Экспоненциальное скользящее среднее. SMMA 2 - (SMMA) Сглаженное скользящее среднее. LWMA 3 - (LWMA) Линейно-взвешенное скользящее среднее. applied_price - Используемая цена. Может быть любой из ценовых констант.

0 - (CLOSE) Цена закрытия. 1 - (OPEN) Цена открытия. 2 - (HIGH) Максимальная цена. 3 - (LOW) Минимальная цена. 4 - (MEDIAN) Средняя цена, (high+low)/2. 5 - (TYPICAL) Типичная цена, (high+low+close)/3. 6 - (WEIGHTED) Взвешенная цена закрытия, (high+low+close+close)/4.



