CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

4-х цветный индикатор АО - индикатор для MetaTrader 5

Iurii Tokman | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5669
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Awesome Oscillator отображает, в виде гистограммы, разницу двух скользящих средних - быстрой и медленной. Один из способов применения индикатора описан в книге "Билл М. Вильямс и Джастин Грегори Вильямс - Торговый Хаос 2". В книге автор рекомендует использовать параметры скользящих средних 5 и 34, метод вычисления скользящего среднего - простое скользящее среднее и используемая цена для расчета - средняя цена (high+low)/2.

Индикатор ytg_Awesome имеет тот же алгоритм построения что и Awesome Oscillator, а так же четырех цветную раскраску своих показаний и внешнюю настройку периодов скользящих средних, метода скользящих средних и настройку используемой цены.

Описание настроек индикатора ytg_Awesome:
  1. Period_Fast - Период усреднения для вычисления быстрого скользящего среднего.
  2. Period_Slow - Период усреднения для вычисления медленного скользящего среднего.
  3. ma_method - Метод усреднения. Может быть любым из значений методов скользящего среднего (Moving Average). 0 - (SMA) Простое скользящее среднее. 1 - (EMA) Экспоненциальное скользящее среднее. SMMA 2 - (SMMA) Сглаженное скользящее среднее. LWMA 3 - (LWMA) Линейно-взвешенное скользящее среднее.
  4. applied_price - Используемая цена. Может быть любой из ценовых констант.
    0 - (CLOSE) Цена закрытия. 1 - (OPEN) Цена открытия. 2 - (HIGH) Максимальная цена. 3 - (LOW) Минимальная цена. 4 - (MEDIAN) Средняя цена, (high+low)/2. 5 - (TYPICAL) Типичная цена, (high+low+close)/3. 6 - (WEIGHTED) Взвешенная цена закрытия, (high+low+close+close)/4.


StepSto_v1 StepSto_v1

Трендовый индикатор. Ориентиром для определения тренда может служить расположение линий индикатора относительно уровня 50, а сигналами для осуществления сделок пересечения этих линий друг с другом.

CandleStop CandleStop

Индикатор для подтягивания трейлингстопов

Класс для построения OBV с использованием кольцевого буфера Класс для построения OBV с использованием кольцевого буфера

Класс предназначен для расчета технического индикатора Балансового Объема (On Balance Volume, OBV) с использованием алгоритма кольцевого буфера.

RoundPrice-Ext RoundPrice-Ext

Очень удобный индикатор для подтверждения любых сигналов входа в рынок