オーサムオシレータは高速/低速の2つの移動平均線の差をヒストグラムとして示します。指標の適用法の１つは、Bill M. WilliamsとJustin Gregory-Williamsの著書「トレーディングカオス2」に記載されています。著者は移動平均の5と34のパラメータを使用することを推奨しています。ここで移動平均の計算方法は単純移動平均で計算に用いる価格は（高+安）/2である平均価格です。

ytg_Awesome指標はオーサムオシレータと同じ描画法を使い、また、その表示の４色での色付け、移動平均期間の出力設定、移動平均法と価格設定も同じです。

Period_Fast - 高速移動平均計算の平均期間。 Period_Slow - 低速移動平均計算の平均期間。 ma_method - 平均化の手法これは、移動平均法（Moving Average）のいずれかの値を持つことができます。0 - (SMA) 単純移動平均1 - (EMA) 指数移動平均SMMA 2 - (SMMA) 平滑化された移動平均LWMA 3 - (LWMA) 線形加重移動平均 applied_price - 使用された価格。これは価格定数のいずれかです。

0 - (CLOSE) 終値1 - (OPEN) 始値2 - (HIGH) 最高値3 - (LOW) 最安値4 - (MEDIAN) 平均価格（高 + 安）÷ 2 。5 - (TYPICAL) 典型的価格（高 + 安 + 終）÷ 3 。6 - (WEIGHTED) 加重された終値（高 + 安 + 終 + 終）÷ 4 。







