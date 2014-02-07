请观看如何免费下载自动交易
动量振荡指标(Awesome Oscillator)以柱形图的方式显示了快速和慢速两条移动平均线之间的差异. 应用此指标的一个方法在比尔.威廉姆斯和贾斯丁.乔治.威廉姆斯的书: 交易干扰2, 之中有所描述. 作者推荐使用5和34做为移动平均的参数, 计算移动平均的方法是简单移动平均, 而用于计算的价格是平均价格(high+low)/2.
ytg_Awesome 指标使用了与动量振荡指标相同的绘制方法, 也使用四种颜色显示和输出移动平均周期数, 移动平均方法和应用价格的设置.ytg_Awesome 指标设置的描述:
- Period_Fast - 计算快速移动平均的平均周期数.
- Period_Slow - 计算慢速移动平均的平均周期数.
- ma_method - 平均方法. 它可以是移动平均方法的任何一种 (Moving Average). 0 - (SMA) 简单移动平均. 1 - (EMA) 指数移动平均. SMMA 2 - (SMMA) 平滑的移动平均. LWMA 3 - (LWMA) 线性权重移动平均.
- applied_price - 使用的价格. 它可以使任何价格常量.
0 - (CLOSE) 收盘价. 1 - (OPEN) 开盘价. 2 - (HIGH) 最高价. 3 - (LOW) 最低价. 4 - (MEDIAN) 平均价, (high+low)/2. 5 - (TYPICAL) 典型价格, (high+low+close)/3. 6 - (WEIGHTED) 权重收盘价, (high+low+close+close)/4.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1401
