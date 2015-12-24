Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Volatile action - Asesor Experto para MetaTrader 4
- 1581
Es una idea que verdaderamente funciona, y se describe de la forma siguiente. Si tenemos una tendencia, entonces esta consta de ondas impulsivas y de ondas correctivas. Las impulsivas, normalmente, se caracterizan por la elevada volatilidad de las barras, el movimiento brusco hacia el lado de la tendencia existente.
El objetivo es entrar en el mercado al principio del impulso.
El experto funciona de la forma siguiente. En el gráfico de 4 horas, con ayuda de Alligator, se realiza un seguimiento de la tendencia. En el gráfico de 30 minutos se sigue la volatilidad, al explosionar esta hacia el lado de la tendencia, entramos en el mercado. Una condición adicional es que la barra de volatilidad elevada debe romper con su extremo un máximo (mínimo) de 24 barras, es decir, salir del diapasón de precios.
- VolN — cuántas veces deberá ser superior la volatilidad de la barra actual a la volatilidad media en un periodo.
- ATR — periodo de volatilidad media.
- ns — coeficiente de stop-loss (ligado a la volatilidad).
- np — coeficiente de take-profit (ligado a la volatilidad).
¡Importante!
El experto se coloca en el gráfico de 30 minutos. Debe funcionar correctamente en cualquier instrumento, con cotizaciones de 4 y 5 dígitos. Ha sido modificado ligeramente conforme al oro, creo que las parejas con alta volatilidad le irán bien. Se puede realizar la optimización conforme a los precios de apertura.
¡Estaré muy contento de escuchar ideas y propuestas sobre la modernización de la propia idea!
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13901
