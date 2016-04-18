Dieser Expert Advisor verwendet drei Indikatoren: MA(150), RSI(3) mit den Ebenen 80 und 20, Stochastic(6, 3, 3) mit den Ebenen 70 und 30. Diese Parameter können geändert und angepasst werden. Wenn die eingehenden Quotes nicht 5 Digits groß sind, müssen die Eingangsparameter des Expert Advisor geändert werden.

1. Die Richtung eines Trades basiert auf dem MA (Moving Average). Es kann nur einen Deal pro Richtung gleichzeitig geöffnet werden.

Wenn Bid > MA, dann prüfen Sie eine Kaufentscheidung.

Wenn Ask < MA, dann prüfen Sie eine Verkaufsentscheidung.

Kaufen Sie, wenn der RSI und der Stochastik unterhalb der minimalen Ebenen sind. Also RSI < 20 und Stochastic < 30.

Verkaufen Sie, wenn der RSI und der Stochastik oberhalb der maximalen Ebenen sind. Also RSI > 80 und Stochastic > 70.

2. Es wird eine Positionwenn die Bedingungen für den RSI und den Stochastic stimmen.

3. Exit durch den Stochastic.

Ausstieg bei den grünen Punkten.

(Trailing Stop = 0) Wenn das Trailingstop in den Eingabeparametern 0 ist, dann schließen Sie die Position sobald der Stochastik einen entgegengesetzten Level erreicht und der Deal einige Punkte im positiven Bereich liegt.

b) Schließen der Kaufposition wenn der Stochastik > 70 und OpenPrice <= Bid ist

s) Schließen der Verkaufsposition, wenn der Stochastik < 30 und OpenPrice >= Ask ist

(Trailing Stop > 0) Wenn das Tralingstop in den Eingabeparametern größer 0 ist, dann beginnt das Trailing mit jeder neuen Kerze, sobald der Stochastik den entgegengesetzten Level erreicht hat. Dieses kann in der ersten Abbildung angesehen werden. Das Ergebnis ist hier ein Schließen der Position durch Trailingstop. Achten Sie darauf, dass es auch möglich ist, negative Stop-Loss-Events von Positionen zu erhalten, da der Stop-Loss nicht immer sofort über den Break-even kommt.

Schließen von Positionen bei einer bestimmten Verlustgröße in Punkten.

(allow Loss = 0) Wenn in den Eingabeparametern dieser Wert 0 ist, dann wird eine Position erst geschlossen, wenn der Stochastik den entgegensetzen Level erreicht hat und der Deal sich im Verlust befindet.

b) Schließen, wenn die Position eine Kaufposition ist und der Stochastik > 70 und OpenPrice > Bid ist

s) Die Position wird geschlossen, wenn die Position eine Verkaufsposition ist und der Stochastik < 30 und OpenPrice < Ask ist

(allow Loss > 0) Wenn allow Loss in den Eingabeparametern gesetzt wird und die Position ist außerhalb der Einstiegszone des Stochastik und die Position befindet sich mit der angegebenen Größe im Verlust, dann wird die Position geschlossen.

b) Die Position wird geschlossen, wenn es eine Kaufposition ist und der Stochastik > 30 und OpenPrice - Bid >= allow Loss in Punkten ist

s) Die Position wird geschlossen, wenn es eine Verkaufsposition ist und der Stochastik < 70 und Ask - OpenPrice >= allow Loss in Punkten ist





Wichtig!

Der Zweck dieses Expert Advisors ist die Erforschung des Marktes und der Indikatoren RSI und Stochastik. Wenn dieser Expert Advisor weiter gut durchdacht wird, dann könnte es möglich sein, gute Profite zu erhalten.