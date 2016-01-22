此 EA 使用三款指标: MA(150), RSI(3) 级别为 80 和 20, 随机振荡(6, 3, 3) 级别为 70 和 30。这些参数可以修改和定制。而且, EA 的输入参数在使用 5 位报价时需要修改。

1. 交易入场 方向 基于 MA (移动平均)。每侧只能有一笔开单。

如果 买入价 > MA, 则考虑买方向。

如果 卖出价 < MA, 则考虑卖出方向。

买入 如果 RSI 和 随机振荡低于最小级别, 即 RSI < 20 且 随机振荡 < 30。

卖出 如果 RSI 和 随机振荡高于最大级别, 即 RSI > 80 且 随机振荡 > 70。

2. 仓位当符合 RSI 和随机振荡条件。

3. 交易离场 依靠随机振荡。

离场为绿色并按照点数。

(Trailing Stop = 0) 如果输入参数里的尾随停止为零, 一旦随机振荡抵达相反级别则立即平仓, 如果交易为绿色并按照点数。

b) 如果持仓为买入且 随机振荡 > 70 且 开仓价 <= 买入价, 平仓

s) 如果持仓为卖出且 随机振荡 < 30 且 开仓价 >= 卖出价, 平仓

(Trailing Stop > 0) 如果输入参数里的尾随停止被设置, 一旦随机振荡抵达相反级别, 则每次新蜡烛条开盘时按照指定的价格距离尾随设置止损。它可以在第一幅图例中看到。作为结果, 由尾随停止平仓。应当指出的是, 此时也可能产生亏损平仓, 因为止损不能及时的进入盈亏平衡。

以亏损点数平仓。

(allow Loss = 0) 如果在输入参数里允许亏损等于 0, 一旦随机振荡抵达相反级别则立即平仓, 如果交易处于亏损点数。

b) 如果持仓为买入且 随机振荡 > 70 且 开仓价 > 买入价, 平仓

s) 如果持仓为卖出且 随机振荡 < 30 且 开仓价 < 卖出价, 平仓

(allow Loss > 0) 如果在输入参数里设置了允许亏损, 一旦持仓超出随机振荡的交易入场区域, 且交易亏损额处于指定的额度或更多, 平仓。

b) 如果持仓为买入且 随机振荡 > 30 且 开仓价 - 买入价 >= 允许亏损点数, 平仓

s) 如果持仓为卖出且 随机振荡 < 70 且 卖出价 -开仓价 >= 允许亏损点数, 平仓





重要！

此 EA 的目的是研究市场以及 RSI 和随机振荡指标。如果此 EA 经过深思熟虑, 那么也许能获取不错的盈利结果。