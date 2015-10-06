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Советники

Expert_RSI_Stochastic_MA - эксперт для MetaTrader 4

Oksana Berenko
Oksana Berenko

Oksana Berenko

5 (6)
2 кода 9 тем 286 комментариев
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Рейтинг:
(50)
Опубликован:
Обновлен:
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В этом советнике используется три индикатора: MA(150), RSI(3) с уровнями 80 и 20, Stochastic(6, 3, 3) с уровнями 70 и 30. Эти параметры можно менять, подбирать свои. Также входящие параметры советника надо изменить, если у вас котировки не 5-значные.

1. Направление входа в сделку на основе MA (Moving Average). В одном направлении открыта только одна сделка.

  • Если Bid > MA, то рассматриваем buy направление.
  • Если Ask < MA, то рассматриваем sell направление.
2. Вход в позицию при соблюдении условий по RSI и Stochastic.
  • Buy (покупка), если RSI и Stochastic ниже нижнего уровня, т.е. RSI < 20 и Stochastic < 30.
  • Sell (продажа), если RSI и Stochastic выше верхнего уровня, т.е. RSI > 80 и Stochastic > 70.

3. Выход из сделки по Stochastic.

Выход в плюс в пунктах.

  • (Trailing Stop = 0) Если во входных параметрах Trailing Stop равен нулю, то закрываем позицию при достижении противоположного уровня у Stochastic, если в пунктах сделка в плюсе.

b) Закрываем, если позиция BUY и Stochastic > 70 и OpenPrice <= Bid
s) Закрываем, если позиция SELL и Stochastic < 30 и OpenPrice >= Ask

  • (Trailing Stop > 0) Если во входных параметрах указан Trailing Stop, то при достижении противоположного уровня у Stochastic тралится Stop Loss каждый раз при открытии новой свечи на указанном расстоянии от цены. На первом рисунке это видно. В итоге, закрытие по тралу. Стоит заметить, что здесь возможно и отрицательное закрытие, так как Stop Loss иногда не сразу попадает в безубыток.

Закрытие в минус в пунктах.

  • (allow Loss = 0) Если во входных параметрах allow Loss равен 0, то закрываем позицию при достижении противоположного уровня у Stochastic, если в пунктах сделка в минусе.

b) Закрываем, если позиция BUY и Stochastic > 70 и OpenPrice > Bid
s) Закрываем, если позиция SELL и Stochastic < 30 и OpenPrice < Ask

  • (allow Loss > 0) Если во входящих параметрах указан allow Loss, и мы уже вышли по Stochastic из зоны входа в сделку, и в пунктах сделка в минусе на указанное количество или даже больше, то позиция закрывается.
b) Закрываем, если позиция BUY и Stochastic > 30 и OpenPrice - Bid >= allow Loss в пунктах
s) Закрываем, если позиция SELL и Stochastic < 70 и Ask - OpenPrice >= allow Loss в пунктах

RSI_Stochastic_MA_01

RSI_Stochastic_MA_03

Важно!

Суть данного советника больше в исследовании рынка и индикаторов RSI, Stochastic. Если додумать этот советник, то может получиться результат с хорошей прибылью.
Volatile action Volatile action

Идея, заложенная в эксперт, основана на взрыве волатильности в импульсных волнах.

Swapping Swapping

Индикатор подкачивает историю символов, по которым есть открытые графики. При переключении таймфреймов не нужно будет ожидать обновления.

Ticks collector - Сборщик тиков Ticks collector - Сборщик тиков

Сбор тиков с записью данных в файл и формирование нестандартных графиков.

FibonacciPivot FibonacciPivot

Индикатор Фибоначчи, рисующий уровни по предыдущему дню.