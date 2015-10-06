В этом советнике используется три индикатора: MA(150), RSI(3) с уровнями 80 и 20, Stochastic(6, 3, 3) с уровнями 70 и 30. Эти параметры можно менять, подбирать свои. Также входящие параметры советника надо изменить, если у вас котировки не 5-значные.

1. Направление входа в сделку на основе MA (Moving Average). В одном направлении открыта только одна сделка.

Если Bid > MA, то рассматриваем buy направление.

Если Ask < MA, то рассматриваем sell направление.

Buy (покупка), если RSI и Stochastic ниже нижнего уровня, т.е. RSI < 20 и Stochastic < 30.

Sell (продажа), если RSI и Stochastic выше верхнего уровня, т.е. RSI > 80 и Stochastic > 70.

2.в позицию при соблюдении условий по RSI и Stochastic.

3. Выход из сделки по Stochastic.

Выход в плюс в пунктах.

(Trailing Stop = 0) Если во входных параметрах Trailing Stop равен нулю, то закрываем позицию при достижении противоположного уровня у Stochastic, если в пунктах сделка в плюсе.

b) Закрываем, если позиция BUY и Stochastic > 70 и OpenPrice <= Bid

s) Закрываем, если позиция SELL и Stochastic < 30 и OpenPrice >= Ask

(Trailing Stop > 0) Если во входных параметрах указан Trailing Stop, то при достижении противоположного уровня у Stochastic тралится Stop Loss каждый раз при открытии новой свечи на указанном расстоянии от цены. На первом рисунке это видно. В итоге, закрытие по тралу. Стоит заметить, что здесь возможно и отрицательное закрытие, так как Stop Loss иногда не сразу попадает в безубыток.

Закрытие в минус в пунктах.

(allow Loss = 0) Если во входных параметрах allow Loss равен 0, то закрываем позицию при достижении противоположного уровня у Stochastic, если в пунктах сделка в минусе.

b) Закрываем, если позиция BUY и Stochastic > 70 и OpenPrice > Bid

s) Закрываем, если позиция SELL и Stochastic < 30 и OpenPrice < Ask

(allow Loss > 0) Если во входящих параметрах указан allow Loss, и мы уже вышли по Stochastic из зоны входа в сделку, и в пунктах сделка в минусе на указанное количество или даже больше, то позиция закрывается.

b) Закрываем, если позиция BUY и Stochastic > 30 и OpenPrice - Bid >= allow Loss в пунктах

s) Закрываем, если позиция SELL и Stochastic < 70 и Ask - OpenPrice >= allow Loss в пунктах

Важно!

Суть данного советника больше в исследовании рынка и индикаторов RSI, Stochastic. Если додумать этот советник, то может получиться результат с хорошей прибылью.