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Expert_RSI_Stochastic_MA - эксперт для MetaTrader 4
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В этом советнике используется три индикатора: MA(150), RSI(3) с уровнями 80 и 20, Stochastic(6, 3, 3) с уровнями 70 и 30. Эти параметры можно менять, подбирать свои. Также входящие параметры советника надо изменить, если у вас котировки не 5-значные.
1. Направление входа в сделку на основе MA (Moving Average). В одном направлении открыта только одна сделка.
- Если Bid > MA, то рассматриваем buy направление.
- Если Ask < MA, то рассматриваем sell направление.
- Buy (покупка), если RSI и Stochastic ниже нижнего уровня, т.е. RSI < 20 и Stochastic < 30.
- Sell (продажа), если RSI и Stochastic выше верхнего уровня, т.е. RSI > 80 и Stochastic > 70.
3. Выход из сделки по Stochastic.
Выход в плюс в пунктах.
- (Trailing Stop = 0) Если во входных параметрах Trailing Stop равен нулю, то закрываем позицию при достижении противоположного уровня у Stochastic, если в пунктах сделка в плюсе.
b) Закрываем, если позиция BUY и Stochastic > 70 и OpenPrice <= Bid
s) Закрываем, если позиция SELL и Stochastic < 30 и OpenPrice >= Ask
- (Trailing Stop > 0) Если во входных параметрах указан Trailing Stop, то при достижении противоположного уровня у Stochastic тралится Stop Loss каждый раз при открытии новой свечи на указанном расстоянии от цены. На первом рисунке это видно. В итоге, закрытие по тралу. Стоит заметить, что здесь возможно и отрицательное закрытие, так как Stop Loss иногда не сразу попадает в безубыток.
Закрытие в минус в пунктах.
- (allow Loss = 0) Если во входных параметрах allow Loss равен 0, то закрываем позицию при достижении противоположного уровня у Stochastic, если в пунктах сделка в минусе.
b) Закрываем, если позиция BUY и Stochastic > 70 и OpenPrice > Bid
s) Закрываем, если позиция SELL и Stochastic < 30 и OpenPrice < Ask
- (allow Loss > 0) Если во входящих параметрах указан allow Loss, и мы уже вышли по Stochastic из зоны входа в сделку, и в пунктах сделка в минусе на указанное количество или даже больше, то позиция закрывается.
b) Закрываем, если позиция BUY и Stochastic > 30 и OpenPrice - Bid >= allow Loss в пунктах
s) Закрываем, если позиция SELL и Stochastic < 70 и Ask - OpenPrice >= allow Loss в пунктах
Важно!
Идея, заложенная в эксперт, основана на взрыве волатильности в импульсных волнах.Swapping
Индикатор подкачивает историю символов, по которым есть открытые графики. При переключении таймфреймов не нужно будет ожидать обновления.
Сбор тиков с записью данных в файл и формирование нестандартных графиков.FibonacciPivot
Индикатор Фибоначчи, рисующий уровни по предыдущему дню.