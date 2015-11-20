请观看如何免费下载自动交易
指标 KRI 以蜡烛条序列的形式实现。出现的蜡烛条，是相应价格序列经 KRI 算法处理之后的结果。
在很多情况下，这样的方法可以提供更多的信息，以供分析目的。
此指标需要编译的指标文件 KRI.ex5。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例.1. KRICandle 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13958
XKRI_Histogram
平滑的 KRI 振荡器, 以彩色直方图的形式实现。SlopeDirectionLine_HTF_Signal
指标 SlopeDirectionLine_HTF_Signal 显示趋势方向, 三个图形对象来自 SlopeDirectionLine 指标的三根柱线, 颜色在根据趋势方向判断
XKRI_Histogram_HTF
指标 XKRI_Histogram 在输入参数中有时间帧选项。Exp_XKRI_Histogram
基于 XKRI_Histogram 振荡器方向改变的 Exp_XKRI_Histogram EA。