KRICandle - Indikator für den MetaTrader 5
643
Der Indikator KRI in einer Kerzen-Form. Die Kerzen entstehen von der Bearbeitung der entsprechenden Preis-Timeserie vom Algorithmus KRI.
In vielen Situationen kann für eine Analyse eine solche Methode informativer sein.
Für die korrekte Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators KRI.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.
Der Indikator KRICandle
Der glättende Oszillator KRI, der in Form eines farbigen Histogramms gemacht wurde.SlopeDirectionLine_HTF_Signal
Der Indikator SlopeDirectionLine_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtungen von drei Bars des Indikators SlopeDirectionLine in Form von drei grafischen Objekten, deren Farbe die Trend-Richtung bestimmen.
Der Indikator XKRI_Histogram mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.Exp_XKRI_Histogram
Der Experte Exp_XKRI_Histogram wurde aufgrund der veränderten Bewegungsrichtung des Oszillators XKRI_Histogram gebaut.