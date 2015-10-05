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Индикаторы

KRICandle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1880
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор KRI в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом KRI соответствующих ценовых таймсерий.

Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора KRI.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор KRICandle

Рис.1. Индикатор KRICandle

XKRI_Histogram XKRI_Histogram

Сглаженный осциллятор KRI, выполненный в виде цветной гистограммы.

SlopeDirectionLine_HTF_Signal SlopeDirectionLine_HTF_Signal

Индикатор SlopeDirectionLine_HTF_Signal выводит направление тренда с трех баров индикатора SlopeDirectionLine в виде трех графических объектов, цвет которых и определяет направление тренда.

XKRI_Histogram_HTF XKRI_Histogram_HTF

Индикатор XKRI_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_XKRI_Histogram Exp_XKRI_Histogram

Эксперт Exp_XKRI_Histogram построен на основе изменения направления движения осциллятора XKRI_Histogram.