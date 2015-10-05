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KRICandle - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор KRI в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом KRI соответствующих ценовых таймсерий.
Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора KRI.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор KRICandle
Сглаженный осциллятор KRI, выполненный в виде цветной гистограммы.SlopeDirectionLine_HTF_Signal
Индикатор SlopeDirectionLine_HTF_Signal выводит направление тренда с трех баров индикатора SlopeDirectionLine в виде трех графических объектов, цвет которых и определяет направление тренда.
Индикатор XKRI_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_XKRI_Histogram
Эксперт Exp_XKRI_Histogram построен на основе изменения направления движения осциллятора XKRI_Histogram.