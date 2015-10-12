Описание:

При работе в режиме реального времени индикатор собирает данные о ценах: времени прихода тика, цене Bid и цене Ask. Цены Bid и Ask отображаются в виде линий в подокне индикатора, а вся собранная информация может быть сохранена в специальный тиковый файл (тип файлов tks).

Совместно со сбором информации индикатор может создавать и поддерживать в активном состоянии нестандартные графики:

Равновременные графики с периодом от 1 секунды. Графики Range-баров. Эквиобъемные графики.

Для каждого из перечисленных видов графика можно задавать свой ценовой тип:

По ценам Bid - то, как принято в МТ4. По ценам Ask - вместо Bid отображаются реальные цены Ask, а не добавление к цене Bid величины спреда. Close - min Bid, open - max Ask - первое комбинированное ценовое представление. Такой график показывает максимальное расстояние, которое рынок прошел в направлении прибыли идеальной сделки - открытие в нужном направлении по одной из цен свечи. Close - max Ask, open - min Bid - второе комбинированное ценовое представление. График отображает максимальную апмлитуду цен на свече.

Картинка:





Подробное описание - Сборщик тиков.