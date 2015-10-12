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Индикаторы

Ticks collector - Сборщик тиков - индикатор для MetaTrader 4

Ihor Herasko
Ihor Herasko

Ihor Herasko

4.8 (26)
11 продуктов 62 кода 46 тем 7483 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(35)
Опубликован:
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Описание:

При работе в режиме реального времени индикатор собирает данные о ценах: времени прихода тика, цене Bid и цене Ask. Цены Bid и Ask отображаются в виде линий в подокне индикатора, а вся собранная информация может быть сохранена в специальный тиковый файл (тип файлов tks).

Совместно со сбором информации индикатор может создавать и поддерживать в активном состоянии нестандартные графики:

  1. Равновременные графики с периодом от 1 секунды. 
  2. Графики Range-баров.
  3. Эквиобъемные графики.
Для каждого из перечисленных видов графика можно задавать свой ценовой тип:

  1. По ценам Bid - то, как принято в МТ4.
  2. По ценам Ask - вместо Bid отображаются реальные цены Ask, а не добавление к цене Bid величины спреда.
  3. Close - min Bid, open - max Ask - первое комбинированное ценовое представление. Такой график показывает максимальное расстояние, которое рынок прошел в направлении прибыли идеальной сделки - открытие в нужном направлении по одной из цен свечи.
  4. Close - max Ask, open - min Bid - второе комбинированное ценовое представление. График отображает максимальную апмлитуду цен на свече.

Картинка:


Подробное описание - Сборщик тиков.

Expert_RSI_Stochastic_MA Expert_RSI_Stochastic_MA

В этом советнике используются три индикатора: MA(150), RSI(3) с уровнями 80 и 20, Stochastic(6, 3, 3) с уровнями 70 и 30. Направление открытия сделок на основе MA. Вход по RSI и Stochastic. Выход по Stochastic.

Volatile action Volatile action

Идея, заложенная в эксперт, основана на взрыве волатильности в импульсных волнах.

FibonacciPivot FibonacciPivot

Индикатор Фибоначчи, рисующий уровни по предыдущему дню.

ConvertTicksFile ConvertTicksFile

Конвертор тиковых файлов, созданных при помощи сборщика тиков, в различные форматы представления данных.