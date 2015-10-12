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Ticks collector - Сборщик тиков - индикатор для MetaTrader 4
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Описание:
При работе в режиме реального времени индикатор собирает данные о ценах: времени прихода тика, цене Bid и цене Ask. Цены Bid и Ask отображаются в виде линий в подокне индикатора, а вся собранная информация может быть сохранена в специальный тиковый файл (тип файлов tks).
Совместно со сбором информации индикатор может создавать и поддерживать в активном состоянии нестандартные графики:
- Равновременные графики с периодом от 1 секунды.
- Графики Range-баров.
- Эквиобъемные графики.
- По ценам Bid - то, как принято в МТ4.
- По ценам Ask - вместо Bid отображаются реальные цены Ask, а не добавление к цене Bid величины спреда.
- Close - min Bid, open - max Ask - первое комбинированное ценовое представление. Такой график показывает максимальное расстояние, которое рынок прошел в направлении прибыли идеальной сделки - открытие в нужном направлении по одной из цен свечи.
- Close - max Ask, open - min Bid - второе комбинированное ценовое представление. График отображает максимальную апмлитуду цен на свече.
Картинка:
Подробное описание - Сборщик тиков.
В этом советнике используются три индикатора: MA(150), RSI(3) с уровнями 80 и 20, Stochastic(6, 3, 3) с уровнями 70 и 30. Направление открытия сделок на основе MA. Вход по RSI и Stochastic. Выход по Stochastic.Volatile action
Идея, заложенная в эксперт, основана на взрыве волатильности в импульсных волнах.
Индикатор Фибоначчи, рисующий уровни по предыдущему дню.ConvertTicksFile
Конвертор тиковых файлов, созданных при помощи сборщика тиков, в различные форматы представления данных.