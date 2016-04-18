Wenn sie mit Realtime-Daten arbeiten, sammelt dieser Indikator die eingehenden Kursdaten inklusive der Zeitangabe, dem Bid-Preis und dem Ask-Preis. Die Bid- und Ask-Kurse werden als Linien in dem Indikator Fenster angezeigt und alle gesammelten Informationen können als Datei gespeichert werden.

Mit diesem gesammelten Informationen kann der Indikator "nicht Standard Charts" anzeigen und aktiv halten:

"Isochronous" Charts mit einer Periode von einer Sekunde. Range Bar Charts Equivolume charts.

Sie jeden Charttyp kann ein spezieller Preistyp gewählt werden:

Bid Kurse - So wie es im MT4 verwendet wird. Ask Kurse - Anstelle des Bid-Kurses wird hier der reale Ask-Kurs angezeigt, aber nicht die Addition des Spreads mit dem Bid-Kurs. Close - min Bid, open - max Ask - Die erste kombinierte Preisdarstellung. Dieser Chart zeigt die maximale Bewegung des Marktes in die Richtung eines perfekten Deals - Beim Öffnen in die richtige Richtung über eine Kerze. Close - max Ask, open - min Bid - Die zweite kombinierte Preisdarstellung. Der Chart zeigt die maximale Amplitude des Kurses innerhalb einer Kerze an.





Die detaillierte Beschreibung - Ticks collector.