Experto basado en el libro de Bill Williams "Nuevas dimensiones de trading".

He tratado de escribir el código para el trading real. Existe la función de procesamiento de errores y de lucha contra los mismos, así como la corrección intelectual del lote. El funcionamiento del experto está comentado bastante bien. Dos tipos de señales: clásicas y pendientes. El tipo de señal depende de la ubicación de las líneas de Alligator las unas con respecto a las otras.

Filter=30, Gator_Div_slow=250, Gator_Div_fast=150 — valor orientativo para el gráfico de 4 horas (se requerirá optimización para cada pareja). Marco temporal recomendado — no inferior al de una hora.

Se compra al romper el fractal por encima de los dientes del alligator. Se vende al romper el fractal por debajo de los dientes del alligator. Trailing-stop según la línea roja del Alligator, y también según los fractales. Mantiene solo una posición. No se aplica el pyramiding (como en el libro).

¡Solo funciona con cotizaciones de cinco dígitos!