当指标实时工作时收集价格数据: 分时抵达时间, 买入价和卖出价。买入和卖出价在指标窗口显示为曲线, 而且所有采集信息可以保存到一个指定的分时文件 (tks 文件类型)。
随着信息的收集, 指标可以绘制并保持非标准图表活跃:
- 同步图表周期 1 秒。
- 范围柱线图表
- 均衡图表。
针对每种列出的图表类型可以设置指定的价格类型:
- 根据买入价 - 这种方式在 МТ4 里使用。
- 根据卖出价 - 以卖出价替代买入价显示, 但在买入价上未附加点差值。
- 平仓 - 最小买入价, 开仓 - 最大卖出价 - 第一种组合价格表现。这类图表显示市价与完美交易在盈利方向上的最大距离 - 在右侧一根蜡烛条价格处开仓。
- 平仓 - 最大卖出价, 开仓 - 最小买入价 - 第二种组合价格表现。图表上显示一根蜡烛条的最大价格振幅。
详尽描述 - 分时收集器。
