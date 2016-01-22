基于比尔·威廉姆斯 "新交易维度" 一书的 EA。

EA 背后的思路是基于脉冲波浪之中的突发波动。

此 EA 使用三款指标: MA(150), RSI(3) 级别为 80 和 20, 随机振荡(6, 3, 3) 级别为 70 和 30。开单方向基于 MA。入场取决于 RSI 和随机振荡。离场取决于随机振荡。

为鲜为人知的 TVI 指标 (https://www.mql5.com/ru/code/7804) 所做的微小改进。