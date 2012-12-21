CodeBaseРазделы
Индикаторы

TrendEnvelopes - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Реальный автор:

igorad

Типичный, семафорный индикатор тренда.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com  28.10.2007. 

TrendEnvelopes

Рис.1 Индикатор TrendEnvelopes 

