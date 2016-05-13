Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
TrendEnvelopes - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
igorad
Der typical semaphore Trend Indikator.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 28.10.2007.
Abb.1 Der TrendEnvelopes Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1394
