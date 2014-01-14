Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
TrendEnvelopes - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1785
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
igorad
Indicador de tendência na forma de semáforo.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 28.10.2007.
Fig.1 Indicador TrendEnvelopes
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1394
A classe para desenhar o indicador Momentum usando o buffer anel
A classe foi projetada para cálculo do indicador técnico Momentum utilizando o algoritmo do buffer anel.Breakout Bars Trend EA
Expert Advisor baseado no indicador Breakout Bars Trend v2. Dependendo das configurações da entrada é executado na inversão da tendência, levando em conta a configuração do número falsos sinais.
ytg_Fractals_Price
Indicador que exibe os níveis de preço via fractais.T3MACO
Oscilador que utiliza o cálculo da média T3.