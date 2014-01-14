CodeBaseSeções
TrendEnvelopes - indicador para MetaTrader 5

Indicador de tendência na forma de semáforo.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 28.10.2007. 

TrendEnvelopes

Fig.1 Indicador TrendEnvelopes 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1394

