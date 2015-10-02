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Индикаторы

id_digits_object - индикатор для MetaTrader 5

Dina Paches
Dina Paches

Dina Paches

4.6 (9)
1 статья 10 кодов 955 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4153
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
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При щелчке на каком-либо графическом объекте этот индикатор показывает во вкладке торгового терминала "Эксперты":

  • имя и тип того объекта, по которому был сделан щелчок;
  • даты и отметки его точек привязок;
  • количество десятичных знаков после запятой (количество знаков в дробной части) в этих отметках точек привязок.

Работает с графическими объектами в главном окне графика и его подокнах.

Может помогать выявлять ненормализованные отметки точек привязок графических объектов за счет показа количества в них десятичных знаков после запятой. Имеющаяся в этом программном помощнике функция для определения количества знаков в дробной части может применяться отдельно и для каких-либо других целей в других программах.

Графические объекты, с которыми работает этот индикатор:

Идентификатор: Описание:
OBJ_HLINE
 Горизонтальная линия
OBJ_TREND
 Трендовая линия
OBJ_TRENDBYANGLE
 Трендовая линия по углу
OBJ_CYCLES
 Циклические линии
OBJ_ARROWED_LINE
 Объект "Линия со стрелкой"
OBJ_CHANNEL
 Равноудаленный канал
OBJ_PITCHFORK
 Вилы Эндрюса
OBJ_GANNLINE
 Линия Ганна
OBJ_GANNFAN
 Веер Ганна
OBJ_GANNGRID
 Сетка Ганна
OBJ_FIBO
 Уровни Фибоначчи
OBJ_FIBOTIMES
 Временные зоны Фибоначчи
OBJ_FIBOFAN
 Веер Фибоначчи
OBJ_FIBOARC
 Дуги Фибоначчи
OBJ_FIBOCHANNEL
 Канал Фибоначчи
OBJ_EXPANSION
 Расширение Фибоначчи
OBJ_ELLIOTWAVE5
 5-волновка Эллиота (Импульсная волна Эллиота)
OBJ_ELLIOTWAVE3
 3-волновка Эллиота (Корректирующая волна Эллиота)
OBJ_RECTANGLE
 Прямоугольник
OBJ_TRIANGLE
 Треугольник
OBJ_ELLIPSE
 Эллипс
OBJ_ARROW_THUMB_UP
 Знак "Хорошо" (большой палец вверх)
OBJ_ARROW_THUMB_DOWN
 Знак "Плохо" (большой палец вниз)
OBJ_ARROW_UP
 Знак "Стрелка вверх"
OBJ_ARROW_DOWN
 Знак "Стрелка вниз"
OBJ_ARROW_STOP
 Знак "Стоп"
OBJ_ARROW_CHECK
 Знак "Птичка" (галка)
OBJ_ARROW_LEFT_PRICE
Левая ценовая метка
OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE
 Правая ценовая метка
OBJ_ARROW_BUY
 Знак "Buy"
OBJ_ARROW_SELL
 Знак "Sell"
OBJ_ARROW
 Объект "Стрелка"
OBJ_TEXT
 Объект "Текст"

 

Нередко бывает, что индикаторы, установленные в подокнах графика, имеют отметки, отличающиеся по количеству десятичных знаков от главного окна графика. С помощью же этой вспомогательной программы можно контролировать и установленные в подокнах индикаторов графические объекты на корректность значений их точек привязок по количеству знаков в дробной части. Вне зависимости от того, сколько десятичных знаков установлено в главном окне:

Рис. 1. Подокно индикатора CCI с двузначными десятичными отметками на графике с пятизначными котировками. Трендовая линия в подокне CCI с двузначными десятичными отметками


Рис. 2. Подокно индикатора MACD с шестизначными отметками на графике с пятизначными котировками. Трендовая линия в подокне MACD с шестизначными десятичными отметками



Рис. 3. Отметки точек привязок 5-волновки Эллиота (Импульсная волна Эллиота) в основном окне графика

При применении индикатора id_digits_objects можно столкнуться с казалось бы странными расхождениями. Например, ниже на рис. 4 видно, что на графике с пятизначными котировками горизонтальная линия явно видна с пятью десятичными знаками, в свойствах этой линии также пять десятичных знаков, а индикатор "наглым образом" показывает аж восемь:

Рис. 4. id_digits_object выявил ненормализованную отметку у горизонтальной линии

Если такое происходит при щелчке на графическом объекте, установленном программно, значит, при необходимости нужно проверить наличие применения нормализации значений при установке объектов в коде той программы, что создала такой объект на графике. Если же объект установлен на графике вручную, то при необходимости можно и вручную поправить его отметки следующим образом:

  • во вкладке "Параметры" диалога свойств такого объекта щелкнуть по значению отметки точки его привязки (если у него несколько значений точек привязок, то достаточно щелкнуть на одной верхней, например);
  • нажать на кнопку "Ok", закрыв тем самым окно диалога свойств этого объекта.

После этого еще раз щелкнуть по объекту, чтобы с помощью id_digits_object убедиться в том, что значения нормализовались. На рисунках 5 и 6 ниже показан визуализированный порядок описанных действий:

Рис. 5. Нормализация отметок объекта, установленного на график вручную, через диалоговое окно его свойств



Рис. 6. Эта же горизонтальная линия, но уже с нормализованной отметкой

Однако для нормализации отметок точек привязок объектов, установленных на график вручную, при необходимости можно воспользоваться и программными способами. Так, например, для трендовых, горизонтальных линий и уровней Фибоначчи есть готовый индикатор: ID Rounding or deleting 3 for MT5, который не только может помогать нормализовывать отметки графических объектов, но и при необходимости округлять их до требуемого десятичного знака.

Версия 1.11:

Изменения при выводе информации во вкладку "Эксперты" торгового терминала: 

  • Добавлен вывод времени OBJ_HLINE (горизонтальной линии).
  • Уточнено отображение по десятичным знакам: добавлен вывод знака >=, если количество значимых десятичных знаков >= 8, и знак =, если количество значимых десятичных знаков меньше 8.
  • Направление вывода текста изменено в соответствии с изменениями во вкладке журнала "Эксперты", действующими официально с 1485 build торгового терминала

Иные изменения:

Эта утилита по прежнему показывает количество десятичных знаков (количество знаков в дробной части), время и отметки точек привязок графических объектов.

Но сам код обновлён в целом. За исключением функции, определяющий количество десятичных знаков в числах типа double. Она основательна по своим действиям. В том числе поэтому я не стала её заменять. А чтобы не менять дату её последних изменений, не стала менять в ней и имеющиеся имена, и сопроводительные комментарии.

Версия 1.20: 

Заменила функцию для определения количества десятичных знаков на её вариант, несколько более компактный. Внесла изменения и в целом по коду.

TEMA_CUSTOMCandle TEMA_CUSTOMCandle

Индикатор TEMA_CUSTOM в свечном виде.

TEMA_CUSTOM_HTF TEMA_CUSTOM_HTF

Индикатор TEMA_CUSTOM с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_TEMA_CUSTOM Exp_TEMA_CUSTOM

Эксперт Exp_TEMA_CUSTOM построен на основе изменения направления движения индикатора TEMA_CUSTOM.

Exp_XDerivative Exp_XDerivative

Эксперт Exp_XDerivative построен на основе изменения направления движения осциллятора XDerivative.