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id_digits_object - индикатор для MetaTrader 5
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При щелчке на каком-либо графическом объекте этот индикатор показывает во вкладке торгового терминала "Эксперты":
- имя и тип того объекта, по которому был сделан щелчок;
- даты и отметки его точек привязок;
- количество десятичных знаков после запятой (количество знаков в дробной части) в этих отметках точек привязок.
Работает с графическими объектами в главном окне графика и его подокнах.
Может помогать выявлять ненормализованные отметки точек привязок графических объектов за счет показа количества в них десятичных знаков после запятой. Имеющаяся в этом программном помощнике функция для определения количества знаков в дробной части может применяться отдельно и для каких-либо других целей в других программах.
Графические объекты, с которыми работает этот индикатор:
|Идентификатор:
|Описание:
|OBJ_HLINE
|Горизонтальная линия
|OBJ_TREND
|Трендовая линия
|OBJ_TRENDBYANGLE
|Трендовая линия по углу
|OBJ_CYCLES
|Циклические линии
|OBJ_ARROWED_LINE
|Объект "Линия со стрелкой"
|OBJ_CHANNEL
|Равноудаленный канал
|OBJ_PITCHFORK
|Вилы Эндрюса
|OBJ_GANNLINE
|Линия Ганна
|OBJ_GANNFAN
|Веер Ганна
|OBJ_GANNGRID
|Сетка Ганна
|OBJ_FIBO
|Уровни Фибоначчи
|OBJ_FIBOTIMES
|Временные зоны Фибоначчи
|OBJ_FIBOFAN
|Веер Фибоначчи
|OBJ_FIBOARC
|Дуги Фибоначчи
|OBJ_FIBOCHANNEL
|Канал Фибоначчи
|OBJ_EXPANSION
|Расширение Фибоначчи
|OBJ_ELLIOTWAVE5
|5-волновка Эллиота (Импульсная волна Эллиота)
|OBJ_ELLIOTWAVE3
|3-волновка Эллиота (Корректирующая волна Эллиота)
|OBJ_RECTANGLE
|Прямоугольник
|OBJ_TRIANGLE
|Треугольник
|OBJ_ELLIPSE
|Эллипс
|OBJ_ARROW_THUMB_UP
|Знак "Хорошо" (большой палец вверх)
|OBJ_ARROW_THUMB_DOWN
|Знак "Плохо" (большой палец вниз)
|OBJ_ARROW_UP
|Знак "Стрелка вверх"
|OBJ_ARROW_DOWN
|Знак "Стрелка вниз"
|OBJ_ARROW_STOP
|Знак "Стоп"
|OBJ_ARROW_CHECK
|Знак "Птичка" (галка)
|OBJ_ARROW_LEFT_PRICE
|Левая ценовая метка
|OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE
|Правая ценовая метка
|OBJ_ARROW_BUY
|Знак "Buy"
|OBJ_ARROW_SELL
|Знак "Sell"
|OBJ_ARROW
|Объект "Стрелка"
|OBJ_TEXT
|Объект "Текст"
Нередко бывает, что индикаторы, установленные в подокнах графика, имеют отметки, отличающиеся по количеству десятичных знаков от главного окна графика. С помощью же этой вспомогательной программы можно контролировать и установленные в подокнах индикаторов графические объекты на корректность значений их точек привязок по количеству знаков в дробной части. Вне зависимости от того, сколько десятичных знаков установлено в главном окне:
Рис. 1. Подокно индикатора CCI с двузначными десятичными отметками на графике с пятизначными котировками. Трендовая линия в подокне CCI с двузначными десятичными отметками
Рис. 2. Подокно индикатора MACD с шестизначными отметками на графике с пятизначными котировками. Трендовая линия в подокне MACD с шестизначными десятичными отметками
Рис. 3. Отметки точек привязок 5-волновки Эллиота (Импульсная волна Эллиота) в основном окне графика
При применении индикатора id_digits_objects можно столкнуться с казалось бы странными расхождениями. Например, ниже на рис. 4 видно, что на графике с пятизначными котировками горизонтальная линия явно видна с пятью десятичными знаками, в свойствах этой линии также пять десятичных знаков, а индикатор "наглым образом" показывает аж восемь:
Рис. 4. id_digits_object выявил ненормализованную отметку у горизонтальной линии
Если такое происходит при щелчке на графическом объекте, установленном программно, значит, при необходимости нужно проверить наличие применения нормализации значений при установке объектов в коде той программы, что создала такой объект на графике. Если же объект установлен на графике вручную, то при необходимости можно и вручную поправить его отметки следующим образом:
- во вкладке "Параметры" диалога свойств такого объекта щелкнуть по значению отметки точки его привязки (если у него несколько значений точек привязок, то достаточно щелкнуть на одной верхней, например);
- нажать на кнопку "Ok", закрыв тем самым окно диалога свойств этого объекта.
После этого еще раз щелкнуть по объекту, чтобы с помощью id_digits_object убедиться в том, что значения нормализовались. На рисунках 5 и 6 ниже показан визуализированный порядок описанных действий:
Рис. 5. Нормализация отметок объекта, установленного на график вручную, через диалоговое окно его свойств
Рис. 6. Эта же горизонтальная линия, но уже с нормализованной отметкой
Однако для нормализации отметок точек привязок объектов, установленных на график вручную, при необходимости можно воспользоваться и программными способами. Так, например, для трендовых, горизонтальных линий и уровней Фибоначчи есть готовый индикатор: ID Rounding or deleting 3 for MT5, который не только может помогать нормализовывать отметки графических объектов, но и при необходимости округлять их до требуемого десятичного знака.
Версия 1.11:
Изменения при выводе информации во вкладку "Эксперты" торгового терминала:
- Добавлен вывод времени OBJ_HLINE (горизонтальной линии).
- Уточнено отображение по десятичным знакам: добавлен вывод знака >=, если количество значимых десятичных знаков >= 8, и знак =, если количество значимых десятичных знаков меньше 8.
- Направление вывода текста изменено в соответствии с изменениями во вкладке журнала "Эксперты", действующими официально с 1485 build торгового терминала
Иные изменения:
Эта утилита по прежнему показывает количество десятичных знаков (количество знаков в дробной части), время и отметки точек привязок графических объектов.
Но сам код обновлён в целом. За исключением функции, определяющий количество десятичных знаков в числах типа double. Она основательна по своим действиям. В том числе поэтому я не стала её заменять. А чтобы не менять дату её последних изменений, не стала менять в ней и имеющиеся имена, и сопроводительные комментарии.
Версия 1.20:
Заменила функцию для определения количества десятичных знаков на её вариант, несколько более компактный. Внесла изменения и в целом по коду.
Индикатор TEMA_CUSTOM в свечном виде.TEMA_CUSTOM_HTF
Индикатор TEMA_CUSTOM с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Эксперт Exp_TEMA_CUSTOM построен на основе изменения направления движения индикатора TEMA_CUSTOM.Exp_XDerivative
Эксперт Exp_XDerivative построен на основе изменения направления движения осциллятора XDerivative.