При щелчке на каком-либо графическом объекте этот индикатор показывает во вкладке торгового терминала "Эксперты":

имя и тип того объекта, по которому был сделан щелчок;

даты и отметки его точек привязок;

количество десятичных знаков после запятой (количество знаков в дробной части) в этих отметках точек привязок.

Работает с графическими объектами в главном окне графика и его подокнах.

Может помогать выявлять ненормализованные отметки точек привязок графических объектов за счет показа количества в них десятичных знаков после запятой. Имеющаяся в этом программном помощнике функция для определения количества знаков в дробной части может применяться отдельно и для каких-либо других целей в других программах.

Графические объекты, с которыми работает этот индикатор:

Идентификатор: Описание: OBJ_HLINE

Горизонтальная линия

OBJ_TREND

Трендовая линия

OBJ_TRENDBYANGLE

Трендовая линия по углу

OBJ_CYCLES

Циклические линии

OBJ_ARROWED_LINE

Объект "Линия со стрелкой"

OBJ_CHANNEL

Равноудаленный канал

OBJ_PITCHFORK

Вилы Эндрюса

OBJ_GANNLINE

Линия Ганна

OBJ_GANNFAN

Веер Ганна

OBJ_GANNGRID

Сетка Ганна

OBJ_FIBO

Уровни Фибоначчи

OBJ_FIBOTIMES

Временные зоны Фибоначчи

OBJ_FIBOFAN

Веер Фибоначчи

OBJ_FIBOARC

Дуги Фибоначчи

OBJ_FIBOCHANNEL

Канал Фибоначчи

OBJ_EXPANSION

Расширение Фибоначчи

OBJ_ELLIOTWAVE5

5-волновка Эллиота (Импульсная волна Эллиота)

OBJ_ELLIOTWAVE3

3-волновка Эллиота (Корректирующая волна Эллиота)

OBJ_RECTANGLE

Прямоугольник

OBJ_TRIANGLE

Треугольник

OBJ_ELLIPSE

Эллипс

OBJ_ARROW_THUMB_UP

Знак "Хорошо" (большой палец вверх)

OBJ_ARROW_THUMB_DOWN

Знак "Плохо" (большой палец вниз)

OBJ_ARROW_UP

Знак "Стрелка вверх"

OBJ_ARROW_DOWN

Знак "Стрелка вниз"

OBJ_ARROW_STOP

Знак "Стоп"

OBJ_ARROW_CHECK

Знак "Птичка" (галка)

OBJ_ARROW_LEFT_PRICE

Левая ценовая метка

OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE

Правая ценовая метка

OBJ_ARROW_BUY

Знак "Buy"

OBJ_ARROW_SELL

Знак "Sell"

OBJ_ARROW

Объект "Стрелка"

OBJ_TEXT

Объект "Текст"



Нередко бывает, что индикаторы, установленные в подокнах графика, имеют отметки, отличающиеся по количеству десятичных знаков от главного окна графика. С помощью же этой вспомогательной программы можно контролировать и установленные в подокнах индикаторов графические объекты на корректность значений их точек привязок по количеству знаков в дробной части. Вне зависимости от того, сколько десятичных знаков установлено в главном окне:

Рис. 1. Подокно индикатора CCI с двузначными десятичными отметками на графике с пятизначными котировками. Трендовая линия в подокне CCI с двузначными десятичными отметками





Рис. 2. Подокно индикатора MACD с шестизначными отметками на графике с пятизначными котировками. Трендовая линия в подокне MACD с шестизначными десятичными отметками









Рис. 3. Отметки точек привязок 5-волновки Эллиота (Импульсная волна Эллиота) в основном окне графика



При применении индикатора id_digits_objects можно столкнуться с казалось бы странными расхождениями. Например, ниже на рис. 4 видно, что на графике с пятизначными котировками горизонтальная линия явно видна с пятью десятичными знаками, в свойствах этой линии также пять десятичных знаков, а индикатор "наглым образом" показывает аж восемь:

Рис. 4. id_digits_object выявил ненормализованную отметку у горизонтальной линии

Если такое происходит при щелчке на графическом объекте, установленном программно, значит, при необходимости нужно проверить наличие применения нормализации значений при установке объектов в коде той программы, что создала такой объект на графике. Если же объект установлен на графике вручную, то при необходимости можно и вручную поправить его отметки следующим образом:

во вкладке "Параметры" диалога свойств такого объекта щелкнуть по значению отметки точки его привязки (если у него несколько значений точек привязок, то достаточно щелкнуть на одной верхней, например);

нажать на кнопку "Ok", закрыв тем самым окно диалога свойств этого объекта.

После этого еще раз щелкнуть по объекту, чтобы с помощью id_digits_object убедиться в том, что значения нормализовались. На рисунках 5 и 6 ниже показан визуализированный порядок описанных действий:

Рис. 5. Нормализация отметок объекта, установленного на график вручную, через диалоговое окно его свойств









Рис. 6. Эта же горизонтальная линия, но уже с нормализованной отметкой

Однако для нормализации отметок точек привязок объектов, установленных на график вручную, при необходимости можно воспользоваться и программными способами. Так, например, для трендовых, горизонтальных линий и уровней Фибоначчи есть готовый индикатор: ID Rounding or deleting 3 for MT5, который не только может помогать нормализовывать отметки графических объектов, но и при необходимости округлять их до требуемого десятичного знака.

Версия 1.11:

Изменения при выводе информации во вкладку "Эксперты" торгового терминала:

Добавлен вывод времени OBJ_HLINE (горизонтальной линии).

(горизонтальной линии). Уточнено отображение по десятичным знакам: добавлен вывод знака >= , если количество значимых десятичных знаков >= 8 , и знак = , если количество значимых десятичных знаков меньше 8 .

, если количество значимых десятичных знаков , и знак , если количество значимых десятичных знаков меньше . Направление вывода текста изменено в соответствии с изменениями во вкладке журнала "Эксперты", действующими официально с 1485 build торгового терминала

Иные изменения:

Эта утилита по прежнему показывает количество десятичных знаков (количество знаков в дробной части), время и отметки точек привязок графических объектов.

Но сам код обновлён в целом. За исключением функции, определяющий количество десятичных знаков в числах типа double. Она основательна по своим действиям. В том числе поэтому я не стала её заменять. А чтобы не менять дату её последних изменений, не стала менять в ней и имеющиеся имена, и сопроводительные комментарии.

Версия 1.20:

Заменила функцию для определения количества десятичных знаков на её вариант, несколько более компактный. Внесла изменения и в целом по коду.