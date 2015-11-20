代码库部分
id_digits_object - MetaTrader 5脚本

Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
已发布:
已更新:
在任何图形对象上点击即可在终端的专家栏显示这些信息:

  • 点击对象的名称和类型;
  • 其锚点的日期和数值;
  • 锚点数值的小数位数 (分数部分的位数)。

它可操作主窗口和子窗口的图形对象。

通过显示它们的小数位数, 有助于识别非正常的锚点值。计算小数位数的函数可独立在其它程序里用于任何目的。

该指标适用于下面列出的图形对象:

标识符: 描述
OBJ_HLINE
 水平线
OBJ_TREND
 趋势线
OBJ_TRENDBYANGLE
 带角度趋势线
OBJ_CYCLES
 圆线
OBJ_ARROWED_LINE
 箭头线
OBJ_CHANNEL
 等距通道
OBJ_PITCHFORK
 安德烈草叉
OBJ_GANNLINE
 江恩线
OBJ_GANNFAN
 江恩扇形
OBJ_GANNGRID
 江恩栅格
OBJ_FIBO
 菲波纳齐回撤
OBJ_FIBOTIMES
 菲波纳齐时间域
OBJ_FIBOFAN
 菲波纳齐扇形
OBJ_FIBOARC
 菲波纳齐圆弧
OBJ_FIBOCHANNEL
 菲波纳齐通道
OBJ_EXPANSION
 菲波纳齐扩展
OBJ_ELLIOTWAVE5
 埃洛特主升浪
OBJ_ELLIOTWAVE3
 埃洛特调整浪
OBJ_RECTANGLE
 长方形
OBJ_TRIANGLE
 三角
OBJ_ELLIPSE
 椭圆
OBJ_ARROW_THUMB_UP
 拇指向上
OBJ_ARROW_THUMB_DOWN
 拇指向下
OBJ_ARROW_UP
 箭头向上
OBJ_ARROW_DOWN
 箭头向下
OBJ_ARROW_STOP
 停止符号
OBJ_ARROW_CHECK
 审查符号
OBJ_ARROW_LEFT_PRICE
左侧价格标签
OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE
 右侧价格标签
OBJ_ARROW_BUY
 买符号
OBJ_ARROW_SELL
 卖符号
OBJ_ARROW
 箭头对象
OBJ_TEXT
 文本对象

 

设置在图表子窗口的指标其小数位往往与主窗口的小数位不同。这个辅助程序可用来验证图形对象锚点处数值的小数位数 (指标设置在子窗口)。无论主窗口中的小数位数设置:


图例. 1. CCI 指标的子窗口 是两位小数, 而图表报价是五位小数。在 CCI 子窗口里的趋势线有两位小数



图例. 2. MACD 指标子窗口是六位小数, 而图表报价是五位小数。在 MACD 子窗口里的趋势线有六位小数



图例. 3. 在图表主窗口里的埃洛特主升浪锚点值。

看似奇怪的差异可以在 id_digits_objects 指标的应用过程中遇到。例如, 在 图例. 4 线下的五位小数可在五位报价图表里清晰可见, 线的属性也是五位, 但指标 "boldly" 显示八位:


图例. 4. id_digits_object 在水平线里发现了非正常数值

如果在程序化设置的图形对象上点击时发生这种情况, 若有必要, 检查此刻创建此对象的代码中设置对象正常数值的用法。如果对象是手工在图表里设置的, 若有必要, 其值可按照以下方式手工编辑:

  • 在该对象的属性对话框 "设置" 栏, 在其锚点值上点击 (如果它有若干锚点值, 点击顶端那个即可);
  • 点击 "Ok" 按钮关闭对象的属性对话框。

再此点击对象并通过 id_digits_object 确认数值已经正常。图例 5 和 6 展示所描述步骤的可视顺序:


图例. 5. 通过属性对话框手工设置对象正常化



图例. 6. 相同的水平线, 但带有正常化数值

不过, 如有必要, 可将手工设置对象锚点正常化的工作进行程序化。例如, 现成的趋势线指标, 水平线和菲波纳齐级数: ID 舍入或剔除 3 的 MT5 版本, 不光可以帮助图形对象数值的正常化, 还可将它们舍入到所需的小数位数。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13935

