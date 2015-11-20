在任何图形对象上点击即可在终端的专家栏显示这些信息:

点击对象的名称和类型;

其锚点的日期和数值;

锚点数值的小数位数 (分数部分的位数)。

它可操作主窗口和子窗口的图形对象。

通过显示它们的小数位数, 有助于识别非正常的锚点值。计算小数位数的函数可独立在其它程序里用于任何目的。

该指标适用于下面列出的图形对象:

标识符: 描述 OBJ_HLINE

水平线

OBJ_TREND

趋势线

OBJ_TRENDBYANGLE

带角度趋势线

OBJ_CYCLES

圆线

OBJ_ARROWED_LINE

箭头线

OBJ_CHANNEL

等距通道

OBJ_PITCHFORK

安德烈草叉

OBJ_GANNLINE

江恩线

OBJ_GANNFAN

江恩扇形

OBJ_GANNGRID

江恩栅格

OBJ_FIBO

菲波纳齐回撤

OBJ_FIBOTIMES

菲波纳齐时间域

OBJ_FIBOFAN

菲波纳齐扇形

OBJ_FIBOARC

菲波纳齐圆弧

OBJ_FIBOCHANNEL

菲波纳齐通道

OBJ_EXPANSION

菲波纳齐扩展

OBJ_ELLIOTWAVE5

埃洛特主升浪

OBJ_ELLIOTWAVE3

埃洛特调整浪

OBJ_RECTANGLE

长方形

OBJ_TRIANGLE

三角

OBJ_ELLIPSE

椭圆

OBJ_ARROW_THUMB_UP

拇指向上

OBJ_ARROW_THUMB_DOWN

拇指向下

OBJ_ARROW_UP

箭头向上

OBJ_ARROW_DOWN

箭头向下

OBJ_ARROW_STOP

停止符号

OBJ_ARROW_CHECK

审查符号

OBJ_ARROW_LEFT_PRICE

左侧价格标签

OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE

右侧价格标签

OBJ_ARROW_BUY

买符号

OBJ_ARROW_SELL

卖符号

OBJ_ARROW

箭头对象

OBJ_TEXT

文本对象



设置在图表子窗口的指标其小数位往往与主窗口的小数位不同。这个辅助程序可用来验证图形对象锚点处数值的小数位数 (指标设置在子窗口)。无论主窗口中的小数位数设置:





图例. 1. CCI 指标的子窗口 是两位小数, 而图表报价是五位小数。在 CCI 子窗口里的趋势线有两位小数









图例. 2. MACD 指标子窗口是六位小数, 而图表报价是五位小数。在 MACD 子窗口里的趋势线有六位小数









图例. 3. 在图表主窗口里的埃洛特主升浪锚点值。



看似奇怪的差异可以在 id_digits_objects 指标的应用过程中遇到。例如, 在 图例. 4 线下的五位小数可在五位报价图表里清晰可见, 线的属性也是五位, 但指标 "boldly" 显示八位:





图例. 4. id_digits_object 在水平线里发现了非正常数值

如果在程序化设置的图形对象上点击时发生这种情况, 若有必要, 检查此刻创建此对象的代码中设置对象正常数值的用法。如果对象是手工在图表里设置的, 若有必要, 其值可按照以下方式手工编辑:

在该对象的属性对话框 "设置" 栏, 在其锚点值上点击 (如果它有若干锚点值, 点击顶端那个即可);

点击 "Ok" 按钮关闭对象的属性对话框。

再此点击对象并通过 id_digits_object 确认数值已经正常。图例 5 和 6 展示所描述步骤的可视顺序:





图例. 5. 通过属性对话框手工设置对象正常化









图例. 6. 相同的水平线, 但带有正常化数值

不过, 如有必要, 可将手工设置对象锚点正常化的工作进行程序化。例如, 现成的趋势线指标, 水平线和菲波纳齐级数: ID 舍入或剔除 3 的 MT5 版本, 不光可以帮助图形对象数值的正常化, 还可将它们舍入到所需的小数位数。