id_digits_object - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 2164
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
在任何图形对象上点击即可在终端的专家栏显示这些信息:
- 点击对象的名称和类型;
- 其锚点的日期和数值;
- 锚点数值的小数位数 (分数部分的位数)。
它可操作主窗口和子窗口的图形对象。
通过显示它们的小数位数, 有助于识别非正常的锚点值。计算小数位数的函数可独立在其它程序里用于任何目的。
该指标适用于下面列出的图形对象:
|标识符:
|描述
|OBJ_HLINE
|水平线
|OBJ_TREND
|趋势线
|OBJ_TRENDBYANGLE
|带角度趋势线
|OBJ_CYCLES
|圆线
|OBJ_ARROWED_LINE
|箭头线
|OBJ_CHANNEL
|等距通道
|OBJ_PITCHFORK
|安德烈草叉
|OBJ_GANNLINE
|江恩线
|OBJ_GANNFAN
|江恩扇形
|OBJ_GANNGRID
|江恩栅格
|OBJ_FIBO
|菲波纳齐回撤
|OBJ_FIBOTIMES
|菲波纳齐时间域
|OBJ_FIBOFAN
|菲波纳齐扇形
|OBJ_FIBOARC
|菲波纳齐圆弧
|OBJ_FIBOCHANNEL
|菲波纳齐通道
|OBJ_EXPANSION
|菲波纳齐扩展
|OBJ_ELLIOTWAVE5
|埃洛特主升浪
|OBJ_ELLIOTWAVE3
|埃洛特调整浪
|OBJ_RECTANGLE
|长方形
|OBJ_TRIANGLE
|三角
|OBJ_ELLIPSE
|椭圆
|OBJ_ARROW_THUMB_UP
|拇指向上
|OBJ_ARROW_THUMB_DOWN
|拇指向下
|OBJ_ARROW_UP
|箭头向上
|OBJ_ARROW_DOWN
|箭头向下
|OBJ_ARROW_STOP
|停止符号
|OBJ_ARROW_CHECK
|审查符号
|OBJ_ARROW_LEFT_PRICE
|左侧价格标签
|OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE
|右侧价格标签
|OBJ_ARROW_BUY
|买符号
|OBJ_ARROW_SELL
|卖符号
|OBJ_ARROW
|箭头对象
|OBJ_TEXT
|文本对象
设置在图表子窗口的指标其小数位往往与主窗口的小数位不同。这个辅助程序可用来验证图形对象锚点处数值的小数位数 (指标设置在子窗口)。无论主窗口中的小数位数设置:
图例. 1. CCI 指标的子窗口 是两位小数, 而图表报价是五位小数。在 CCI 子窗口里的趋势线有两位小数
图例. 2. MACD 指标子窗口是六位小数, 而图表报价是五位小数。在 MACD 子窗口里的趋势线有六位小数
图例. 3. 在图表主窗口里的埃洛特主升浪锚点值。
看似奇怪的差异可以在 id_digits_objects 指标的应用过程中遇到。例如, 在 图例. 4 线下的五位小数可在五位报价图表里清晰可见, 线的属性也是五位, 但指标 "boldly" 显示八位:
图例. 4. id_digits_object 在水平线里发现了非正常数值
如果在程序化设置的图形对象上点击时发生这种情况, 若有必要, 检查此刻创建此对象的代码中设置对象正常数值的用法。如果对象是手工在图表里设置的, 若有必要, 其值可按照以下方式手工编辑:
- 在该对象的属性对话框 "设置" 栏, 在其锚点值上点击 (如果它有若干锚点值, 点击顶端那个即可);
- 点击 "Ok" 按钮关闭对象的属性对话框。
再此点击对象并通过 id_digits_object 确认数值已经正常。图例 5 和 6 展示所描述步骤的可视顺序:
图例. 5. 通过属性对话框手工设置对象正常化
图例. 6. 相同的水平线, 但带有正常化数值
不过, 如有必要, 可将手工设置对象锚点正常化的工作进行程序化。例如, 现成的趋势线指标, 水平线和菲波纳齐级数: ID 舍入或剔除 3 的 MT5 版本, 不光可以帮助图形对象数值的正常化, 还可将它们舍入到所需的小数位数。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13935
