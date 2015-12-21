CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

id_digits_object - indicador para MetaTrader 5

Dina Paches | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
3291
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Ao clicar em qualquer objeto gráfico, este indicador exibirá as seguintes informações na guia Experts do terminal:

  • Nome e tipo do objeto clicado;
  • data e valores de seus pontos de ancoragem;
  • o número de casas decimais (o número de dígitos na parte fracionária) nos valores dos pontos de ancoragem.

O indicador funciona com objetos gráficos na janela principal e nas suas subjanelas.

Pode ajudar na identificação dos valores dos pontos de ancoragem sem normalização, exibindo o número das casas decimais em si. A função de cálculo do número das casas decimais pode ser usado separadamente para qualquer outra finalidade em quaisquer outros programas.

Este indicador funciona com os objetos gráficos listados abaixo:

Identificadores: Descrição:
OBJ_HLINE
 Linha Horizontal
OBJ_TREND
 Linha de Tendência
OBJ_TRENDBYANGLE
 Linha de Tendência pelo ângulo
OBJ_CYCLES
 Linhas de ciclos
OBJ_ARROWED_LINE
 Linhas de setas
OBJ_CHANNEL
 Canal equidistante
OBJ_PITCHFORK
 Andrews' Pitchfork
OBJ_GANNLINE
 Linha Gann
OBJ_GANNFAN
 Leque Gann
OBJ_GANNGRID
 Grade Gann
OBJ_FIBO
 Retração Fibonacci
OBJ_FIBOTIMES
 Zonas de Tempo Fibonacci
OBJ_FIBOFAN
 Leque Fibonacci
OBJ_FIBOARC
 Arcos Fibonacci
OBJ_FIBOCHANNEL
 Canal Fibonacci
OBJ_EXPANSION
 Expansão Fibonacci
OBJ_ELLIOTWAVE5
 Ondas Motrizes Elliott
OBJ_ELLIOTWAVE3
 Ondas de Correção Elliott
OBJ_RECTANGLE
 Retângulo
OBJ_TRIANGLE
 Triângulo
OBJ_ELLIPSE
 Elipse
OBJ_ARROW_THUMB_UP
 Sinal positivo para cima
OBJ_ARROW_THUMB_DOWN
 Sinal positivo para baixo
OBJ_ARROW_UP
 Setas para cima
OBJ_ARROW_DOWN
 Seta para baixo
OBJ_ARROW_STOP
 Sinal de Stop
OBJ_ARROW_CHECK
 Sinal de Visto
OBJ_ARROW_LEFT_PRICE
Etiqueta de preço a esquerda
OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE
 Etiqueta de preço a direita
OBJ_ARROW_BUY
 Sinal para Comprar
OBJ_ARROW_SELL
 Sinal para Vender
OBJ_ARROW
 Objeto tipo Seta
OBJ_TEXT
 Objeto tipo Texto

 

Muitas vezes os indicadores estabelecidos nas subjanelas de um gráfico possuem valores diferentes a partir da janela principal do gráfico pelo número de casas decimais. Este programa auxiliar possibilita a verificação do número das casas decimais dos valores dos pontos de ancoragem dos objetos gráficos (definidos nas subjanelas dos indicadores). Independentemente do número decimal definido na janela principal:


Fig. 1. A subjanela do indicador CCI com valores de dois dígitos num gráfico com cotações de cinco dígitos. A linha de tendência na subjanela CCI com valores de dois dígitos



Fig. 2. A subjanela do indicador MACD com valores de dois dígitos num gráfico com cotações de cinco dígitos. A linha de tendência na subjanela MACD com valores de seis dígitos



Fig. 3. Valores dos pontos de ancoragem das Ondas Motrizes Elliott Motive na janela principal do gráfico.

Diferenças aparentemente estranhas podem ser encontradas durante a aplicação do indicador id_digits_objects. Por exemplo, na imagem abaixo (Fig. 4), numa linha de cinco algarismos, claramente visível num gráfico de cotações de cinco dígitos, as propriedades desta linha mostram cinco dígitos, mas o indicador "corajosamente" exibe oito:


Fig. 4. id_digits_object encontrou um valor sem normalização numa linha horizontal

Se isso acontece num clique programaticamente definido no objeto gráfico, então se necessário, verificar o uso do valor normalizado no momento em que os objetos são definidos no código do programa, onde foi escrito o objeto. Se o objeto foi criado manualmente no gráfico, então se necessário, os seus valores podem ser editados manualmente da seguinte forma:

  • na guia "Configurações" da caixa de diálogo nas propriedades de tal objeto, clique no seu valor de ponto de ancoragem (se tiver vários valores de pontos de ancoragem, basta clicar sobre o topo daquele, por exemplo);
  • fechar a caixa de diálogo do objeto, pressionando o botão "Ok" nas propriedades.

Depois disso, clique no objeto novamente para certificar-se de que os valores foram normalizados com a ajuda do id_digits_object. As Figuras 5 e 6 demonstram visualmente a ordem dos passos descritos:


Fig. 5. Normalização de um objeto definido manualmente, através das Propriedades na sua caixa de diálogo



Fig. 6. A mesma linha horizontal, mas com um valor normalizado

Se necessário, formas de programação de objetos podem ser utilizadas para normalizar os valores dos pontos de ancoragem das configurações manual. Por exemplo, existe um indicador pronto para o uso de linhas de tendência, linhas horizontais e níveis de Fibonacci: "ID Rounding or deleting 3 for MT5", que não só ajuda a normalizar os valores dos objetos gráfico, como também faz o arredomento até o ponto decimal necessário.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13935

TEMA_CUSTOMCandle TEMA_CUSTOMCandle

O indicador TEMA_CUSTOM implementado como uma sequência de candles.

TEMA_CUSTOM_HTF TEMA_CUSTOM_HTF

O indicador TEMA_CUSTOM com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

Exp_TEMA_CUSTOM Exp_TEMA_CUSTOM

O Expert Advisor Exp_TEMA_CUSTOM é baseado na mudança de direção do indicador TEMA_CUSTOM.

Exp_XDerivative Exp_XDerivative

O Expert Advisor Exp_XDerivative é baseado na mudança de direção do oscilador XDerivative.