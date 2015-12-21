Participe de nossa página de fãs
id_digits_object - indicador para MetaTrader 5
3291
-
Ao clicar em qualquer objeto gráfico, este indicador exibirá as seguintes informações na guia Experts do terminal:
- Nome e tipo do objeto clicado;
- data e valores de seus pontos de ancoragem;
- o número de casas decimais (o número de dígitos na parte fracionária) nos valores dos pontos de ancoragem.
O indicador funciona com objetos gráficos na janela principal e nas suas subjanelas.
Pode ajudar na identificação dos valores dos pontos de ancoragem sem normalização, exibindo o número das casas decimais em si. A função de cálculo do número das casas decimais pode ser usado separadamente para qualquer outra finalidade em quaisquer outros programas.
Este indicador funciona com os objetos gráficos listados abaixo:
|Identificadores:
|Descrição:
|OBJ_HLINE
|Linha Horizontal
|OBJ_TREND
|Linha de Tendência
|OBJ_TRENDBYANGLE
|Linha de Tendência pelo ângulo
|OBJ_CYCLES
|Linhas de ciclos
|OBJ_ARROWED_LINE
|Linhas de setas
|OBJ_CHANNEL
|Canal equidistante
|OBJ_PITCHFORK
|Andrews' Pitchfork
|OBJ_GANNLINE
|Linha Gann
|OBJ_GANNFAN
|Leque Gann
|OBJ_GANNGRID
|Grade Gann
|OBJ_FIBO
|Retração Fibonacci
|OBJ_FIBOTIMES
|Zonas de Tempo Fibonacci
|OBJ_FIBOFAN
|Leque Fibonacci
|OBJ_FIBOARC
|Arcos Fibonacci
|OBJ_FIBOCHANNEL
|Canal Fibonacci
|OBJ_EXPANSION
|Expansão Fibonacci
|OBJ_ELLIOTWAVE5
|Ondas Motrizes Elliott
|OBJ_ELLIOTWAVE3
|Ondas de Correção Elliott
|OBJ_RECTANGLE
|Retângulo
|OBJ_TRIANGLE
|Triângulo
|OBJ_ELLIPSE
|Elipse
|OBJ_ARROW_THUMB_UP
|Sinal positivo para cima
|OBJ_ARROW_THUMB_DOWN
|Sinal positivo para baixo
|OBJ_ARROW_UP
|Setas para cima
|OBJ_ARROW_DOWN
|Seta para baixo
|OBJ_ARROW_STOP
|Sinal de Stop
|OBJ_ARROW_CHECK
|Sinal de Visto
|OBJ_ARROW_LEFT_PRICE
|Etiqueta de preço a esquerda
|OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE
|Etiqueta de preço a direita
|OBJ_ARROW_BUY
|Sinal para Comprar
|OBJ_ARROW_SELL
|Sinal para Vender
|OBJ_ARROW
|Objeto tipo Seta
|OBJ_TEXT
|Objeto tipo Texto
Muitas vezes os indicadores estabelecidos nas subjanelas de um gráfico possuem valores diferentes a partir da janela principal do gráfico pelo número de casas decimais. Este programa auxiliar possibilita a verificação do número das casas decimais dos valores dos pontos de ancoragem dos objetos gráficos (definidos nas subjanelas dos indicadores). Independentemente do número decimal definido na janela principal:
Fig. 1. A subjanela do indicador CCI com valores de dois dígitos num gráfico com cotações de cinco dígitos. A linha de tendência na subjanela CCI com valores de dois dígitos
Fig. 2. A subjanela do indicador MACD com valores de dois dígitos num gráfico com cotações de cinco dígitos. A linha de tendência na subjanela MACD com valores de seis dígitos
Fig. 3. Valores dos pontos de ancoragem das Ondas Motrizes Elliott Motive na janela principal do gráfico.
Diferenças aparentemente estranhas podem ser encontradas durante a aplicação do indicador id_digits_objects. Por exemplo, na imagem abaixo (Fig. 4), numa linha de cinco algarismos, claramente visível num gráfico de cotações de cinco dígitos, as propriedades desta linha mostram cinco dígitos, mas o indicador "corajosamente" exibe oito:
Fig. 4. id_digits_object encontrou um valor sem normalização numa linha horizontal
Se isso acontece num clique programaticamente definido no objeto gráfico, então se necessário, verificar o uso do valor normalizado no momento em que os objetos são definidos no código do programa, onde foi escrito o objeto. Se o objeto foi criado manualmente no gráfico, então se necessário, os seus valores podem ser editados manualmente da seguinte forma:
- na guia "Configurações" da caixa de diálogo nas propriedades de tal objeto, clique no seu valor de ponto de ancoragem (se tiver vários valores de pontos de ancoragem, basta clicar sobre o topo daquele, por exemplo);
- fechar a caixa de diálogo do objeto, pressionando o botão "Ok" nas propriedades.
Depois disso, clique no objeto novamente para certificar-se de que os valores foram normalizados com a ajuda do id_digits_object. As Figuras 5 e 6 demonstram visualmente a ordem dos passos descritos:
Fig. 5. Normalização de um objeto definido manualmente, através das Propriedades na sua caixa de diálogo
Fig. 6. A mesma linha horizontal, mas com um valor normalizado
Se necessário, formas de programação de objetos podem ser utilizadas para normalizar os valores dos pontos de ancoragem das configurações manual. Por exemplo, existe um indicador pronto para o uso de linhas de tendência, linhas horizontais e níveis de Fibonacci: "ID Rounding or deleting 3 for MT5", que não só ajuda a normalizar os valores dos objetos gráfico, como também faz o arredomento até o ponto decimal necessário.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13935
