Ao clicar em qualquer objeto gráfico, este indicador exibirá as seguintes informações na guia Experts do terminal:

Nome e tipo do objeto clicado;

data e valores de seus pontos de ancoragem;

o número de casas decimais (o número de dígitos na parte fracionária) nos valores dos pontos de ancoragem.

O indicador funciona com objetos gráficos na janela principal e nas suas subjanelas.

Pode ajudar na identificação dos valores dos pontos de ancoragem sem normalização, exibindo o número das casas decimais em si. A função de cálculo do número das casas decimais pode ser usado separadamente para qualquer outra finalidade em quaisquer outros programas.

Este indicador funciona com os objetos gráficos listados abaixo:

Identificadores: Descrição: OBJ_HLINE

Linha Horizontal

OBJ_TREND

Linha de Tendência

OBJ_TRENDBYANGLE

Linha de Tendência pelo ângulo

OBJ_CYCLES

Linhas de ciclos

OBJ_ARROWED_LINE

Linhas de setas

OBJ_CHANNEL

Canal equidistante

OBJ_PITCHFORK

Andrews' Pitchfork

OBJ_GANNLINE

Linha Gann

OBJ_GANNFAN

Leque Gann

OBJ_GANNGRID

Grade Gann

OBJ_FIBO

Retração Fibonacci

OBJ_FIBOTIMES

Zonas de Tempo Fibonacci

OBJ_FIBOFAN

Leque Fibonacci

OBJ_FIBOARC

Arcos Fibonacci

OBJ_FIBOCHANNEL

Canal Fibonacci

OBJ_EXPANSION

Expansão Fibonacci

OBJ_ELLIOTWAVE5

Ondas Motrizes Elliott

OBJ_ELLIOTWAVE3

Ondas de Correção Elliott

OBJ_RECTANGLE

Retângulo

OBJ_TRIANGLE

Triângulo

OBJ_ELLIPSE

Elipse

OBJ_ARROW_THUMB_UP

Sinal positivo para cima

OBJ_ARROW_THUMB_DOWN

Sinal positivo para baixo

OBJ_ARROW_UP

Setas para cima

OBJ_ARROW_DOWN

Seta para baixo

OBJ_ARROW_STOP

Sinal de Stop

OBJ_ARROW_CHECK

Sinal de Visto

OBJ_ARROW_LEFT_PRICE

Etiqueta de preço a esquerda

OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE

Etiqueta de preço a direita

OBJ_ARROW_BUY

Sinal para Comprar

OBJ_ARROW_SELL

Sinal para Vender

OBJ_ARROW

Objeto tipo Seta

OBJ_TEXT

Objeto tipo Texto



Muitas vezes os indicadores estabelecidos nas subjanelas de um gráfico possuem valores diferentes a partir da janela principal do gráfico pelo número de casas decimais. Este programa auxiliar possibilita a verificação do número das casas decimais dos valores dos pontos de ancoragem dos objetos gráficos (definidos nas subjanelas dos indicadores). Independentemente do número decimal definido na janela principal:





Fig. 1. A subjanela do indicador CCI com valores de dois dígitos num gráfico com cotações de cinco dígitos. A linha de tendência na subjanela CCI com valores de dois dígitos









Fig. 2. A subjanela do indicador MACD com valores de dois dígitos num gráfico com cotações de cinco dígitos. A linha de tendência na subjanela MACD com valores de seis dígitos









Fig. 3. Valores dos pontos de ancoragem das Ondas Motrizes Elliott Motive na janela principal do gráfico.



Diferenças aparentemente estranhas podem ser encontradas durante a aplicação do indicador id_digits_objects. Por exemplo, na imagem abaixo (Fig. 4), numa linha de cinco algarismos, claramente visível num gráfico de cotações de cinco dígitos, as propriedades desta linha mostram cinco dígitos, mas o indicador "corajosamente" exibe oito:





Fig. 4. id_digits_object encontrou um valor sem normalização numa linha horizontal

Se isso acontece num clique programaticamente definido no objeto gráfico, então se necessário, verificar o uso do valor normalizado no momento em que os objetos são definidos no código do programa, onde foi escrito o objeto. Se o objeto foi criado manualmente no gráfico, então se necessário, os seus valores podem ser editados manualmente da seguinte forma:

na guia "Configurações" da caixa de diálogo nas propriedades de tal objeto, clique no seu valor de ponto de ancoragem (se tiver vários valores de pontos de ancoragem, basta clicar sobre o topo daquele, por exemplo);

fechar a caixa de diálogo do objeto, pressionando o botão "Ok" nas propriedades.

Depois disso, clique no objeto novamente para certificar-se de que os valores foram normalizados com a ajuda do id_digits_object. As Figuras 5 e 6 demonstram visualmente a ordem dos passos descritos:





Fig. 5. Normalização de um objeto definido manualmente, através das Propriedades na sua caixa de diálogo









Fig. 6. A mesma linha horizontal, mas com um valor normalizado

Se necessário, formas de programação de objetos podem ser utilizadas para normalizar os valores dos pontos de ancoragem das configurações manual. Por exemplo, existe um indicador pronto para o uso de linhas de tendência, linhas horizontais e níveis de Fibonacci: "ID Rounding or deleting 3 for MT5", que não só ajuda a normalizar os valores dos objetos gráfico, como também faz o arredomento até o ponto decimal necessário.