Indikatoren

id_digits_object - Indikator für den MetaTrader 5

1440
(22)
Beim Klicken auf ein graphisches Objekt zeigt dieser Indikator im Titel "Experten":

  • Den Namen und den Typ dieses Objektes, auf dem geklickt wurde;
  • das Datum und die markierenden Ankerpunkte;
  • die Anzahl der Dezimalstellen (die Anzahl der Stellen in dem Bruchteil), in diesen markierenden Ankerpunkten.

Es funktioniert mit grafischen Objekten im Hauptfenster des Charts und in seinen Unterfenster.

Es kann helfen, Punkte von unnormalisierten Ankerpunkten der graphischen Objekte zu definieren, indem ihre Anzahl der Dezimalstellen gezeigt wird. In diesem Hilfsprogramm, die Funktion für die Differenzierung der Anzahlstellen im Bruchteil kann separat für andere Zwecke in anderen Programmen verwendet werden.

Die grafischen Objekte, mit den der Indikator auch funktioniert:

Identifikator: Beschreibung:
OBJ_HLINE
 horizontale Linie
OBJ_TREND
 Trend-Linie
OBJ_TRENDBYANGLE
 Angle Trendline
OBJ_CYCLES
 Zyklische Linien
OBJ_ARROWED_LINE
 Objekt "Die Linie mit einem Pfeil"
OBJ_CHANNEL
 gleich entferntes Kanal
OBJ_PITCHFORK
 Andrews Heugabel
OBJ_GANNLINE
 Ganns Linie
OBJ_GANNFAN
 Gann Fan
OBJ_GANNGRID
 Ganns Netz
OBJ_FIBO
 die Fibonacci-Ebene
OBJ_FIBOTIMES
 Fibonacci-Zeitzonen
OBJ_FIBOFAN
 Gann Fan
OBJ_FIBOARC
 Fibonacci-Arcs
OBJ_FIBOCHANNEL
 Fibonacci-Kanal
OBJ_EXPANSION
 Fibonacci-Erweiterung
OBJ_ELLIOTWAVE5
 5-Wellen Elliotts (Elliotts-Impulse-Wellen)
OBJ_ELLIOTWAVE3
 3-Wellen Elliotts (Die Korrektur-Welle Elliotts)
OBJ_RECTANGLE
 Rechteck
OBJ_TRIANGLE
 Dreieck
OBJ_ELLIPSE
 Ellipse
OBJ_ARROW_THUMB_UP
 Das Zeichen "Gut" (Daumen nach oben)
OBJ_ARROW_THUMB_DOWN
 Das Zeichen "Schlecht" (Daumen nach unten)
OBJ_ARROW_UP
 Das Zeichen "Pfeil nach oben"
OBJ_ARROW_DOWN
 Das Zeichen "Pfeil nach unten"
OBJ_ARROW_STOP
 Das Zeichen "Stop"
OBJ_ARROW_CHECK
 Das Zeichen "Vogel" (Dohle)
OBJ_ARROW_LEFT_PRICE
Die linke Preis-Markierung
OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE
 Die rechte Preis-Markierung
OBJ_ARROW_BUY
 Das Zeichen "Buy"
OBJ_ARROW_SELL
 Das Zeichen "Sell"
OBJ_ARROW
 Objekt "Pfeil"
OBJ_TEXT
 Objekt "Text"

 

Oft kommt es vor, dass die Indikatoren, die in den Unterfenster des Charts gesetzt wurden, Markierungen haben, die sich in der Anzahl der Dezimalstellen vom Hauptfenster des Charts unterscheiden. Mit Hilfe des gleichen Hilfsprogramms kann man in den Indikatorsunterfenster gesetzten grafischen Objekte auf die Richtigkeit ihrer Punktwerte verbindlich der Anzahl der Zeichen im Bruchteil kontrollieren. Unabhängig davon, wie viele Dezimalstellen im Hauptfenster gesetzt sind:

in Abb. 1. Das Unterfenster des Indikators CCI mit einem zweistelligen Dezimalpunkten auf dem Chart mit den fünfstelligen Notierungen. Die Trendlinie im Unterfenster CCI mit einem zweistelligen Dezimalpunkten


in Abb. 2. Das Unterfenster des Indikators MACD mit einem sechsstelligen Punkten auf dem Chart mit den fünfstelligen Notierungen. Die Trendlinie im Unterfenster MACD mit sechsstelligen Dezimalpunkten



in Abb. 3. Die Markierungen der Ankerpunkte des 5-Wellen Elliotts (Elliotts-Impulse-Wellen) im Hauptfenster des Charts

Bei der Anwendung des Indikators id_digits_objects kann man auf eine seltsame Abweichungen stoßen. Zum Beispiel, hier auf in Abb. 4 sieht man, dass die horizontale Linie mit fünf Dezimalstellen deutlich sichtbar am Chart mit fünfstelligen Notierungen ist, in den Eigenschaften dieser Linie ist auch fünf Dezimalstellen, aber der Indikator zeigt "frech" acht Dezimalstellen:

in Abb. 4. id_digits_object ergab ein unnormalisiertes Zeichen in der horizontalen Linie

Wenn dies beim Klick auf einem grafischen Objekt geschieht, welches vom Software installiert ist, dann heißt das, falls es erforderlich ist, muss man die Verwendung der Werte-Normalisierung der Installation von Objekten im Code des Programms überprüfen, das ein solches Objekt auf dem Chart erstellt hat. Wenn das Objekt im Chart manuell installiert wurde, dann bei einem Bedarf kann man seine Markierungen manuell korrigieren:

  • im Titel "Parameter" der Objekteigenschaften klicken Sie auf den Wert seiner Ankerpunkte (wenn er mehrere Werte der Ankerpunkte hat, dann klicken Sie einfach auf einem oberen Punkt, zum Beispiel);
  • Klicken Sie auf "Ok", um dadurch im Dialogfenster die Eigenschaften des Objekts zu schließen.

Danach, wenn Sie auf das Objekt klicken, durch id_digits_object, um sicher zu sein, dass die Werte normalisiert werden. In Abb. 5 und 6 werden eine visualisierte Reihenfolge dieser Aktionen gezeigt:

in Abb. 5. Die Normalisierung der Objekte-Markierungen, die manuell am Chart installiert wurde, durch sein Eigenschaften-Dialogfenster



in Abb. 6. Diese horizontale Linie, ist aber schon mit einer normalisierten Markierung

Doch für die Normalisierung der Markierungen der Ankerpunkte der Objekte, die manuell am Chart installiert sind, können Sie die Software und Programm-Methoden verwenden. Zum Beispiel für die Trend-, horizontale-Linien und Fibonacci-Ebene gibt es einen Indikator:ID Rounding or deleting 3 for MT5, der nicht nur bei der Normalisierung der Markierungen der grafischen Objekten helfen kann, sondern auch wenn sie an die gewünschte Dezimalstelle gerundet werden müssen.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13935

