Beim Klicken auf ein graphisches Objekt zeigt dieser Indikator im Titel "Experten":

Den Namen und den Typ dieses Objektes, auf dem geklickt wurde;

das Datum und die markierenden Ankerpunkte;

die Anzahl der Dezimalstellen (die Anzahl der Stellen in dem Bruchteil), in diesen markierenden Ankerpunkten.

Es funktioniert mit grafischen Objekten im Hauptfenster des Charts und in seinen Unterfenster.

Es kann helfen, Punkte von unnormalisierten Ankerpunkten der graphischen Objekte zu definieren, indem ihre Anzahl der Dezimalstellen gezeigt wird. In diesem Hilfsprogramm, die Funktion für die Differenzierung der Anzahlstellen im Bruchteil kann separat für andere Zwecke in anderen Programmen verwendet werden.

Die grafischen Objekte, mit den der Indikator auch funktioniert:

Identifikator: Beschreibung: OBJ_HLINE

horizontale Linie

OBJ_TREND

Trend-Linie

OBJ_TRENDBYANGLE

Angle Trendline

OBJ_CYCLES

Zyklische Linien

OBJ_ARROWED_LINE

Objekt "Die Linie mit einem Pfeil"

OBJ_CHANNEL

gleich entferntes Kanal

OBJ_PITCHFORK

Andrews Heugabel

OBJ_GANNLINE

Ganns Linie

OBJ_GANNFAN

Gann Fan

OBJ_GANNGRID

Ganns Netz

OBJ_FIBO

die Fibonacci-Ebene

OBJ_FIBOTIMES

Fibonacci-Zeitzonen

OBJ_FIBOFAN

Gann Fan

OBJ_FIBOARC

Fibonacci-Arcs

OBJ_FIBOCHANNEL

Fibonacci-Kanal

OBJ_EXPANSION

Fibonacci-Erweiterung

OBJ_ELLIOTWAVE5

5-Wellen Elliotts (Elliotts-Impulse-Wellen)

OBJ_ELLIOTWAVE3

3-Wellen Elliotts (Die Korrektur-Welle Elliotts)

OBJ_RECTANGLE

Rechteck

OBJ_TRIANGLE

Dreieck

OBJ_ELLIPSE

Ellipse

OBJ_ARROW_THUMB_UP

Das Zeichen "Gut" (Daumen nach oben)

OBJ_ARROW_THUMB_DOWN

Das Zeichen "Schlecht" (Daumen nach unten)

OBJ_ARROW_UP

Das Zeichen "Pfeil nach oben"

OBJ_ARROW_DOWN

Das Zeichen "Pfeil nach unten"

OBJ_ARROW_STOP

Das Zeichen "Stop"

OBJ_ARROW_CHECK

Das Zeichen "Vogel" (Dohle)

OBJ_ARROW_LEFT_PRICE

Die linke Preis-Markierung

OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE

Die rechte Preis-Markierung

OBJ_ARROW_BUY

Das Zeichen "Buy"

OBJ_ARROW_SELL

Das Zeichen "Sell"

OBJ_ARROW

Objekt "Pfeil"

OBJ_TEXT

Objekt "Text"



Oft kommt es vor, dass die Indikatoren, die in den Unterfenster des Charts gesetzt wurden, Markierungen haben, die sich in der Anzahl der Dezimalstellen vom Hauptfenster des Charts unterscheiden. Mit Hilfe des gleichen Hilfsprogramms kann man in den Indikatorsunterfenster gesetzten grafischen Objekte auf die Richtigkeit ihrer Punktwerte verbindlich der Anzahl der Zeichen im Bruchteil kontrollieren. Unabhängig davon, wie viele Dezimalstellen im Hauptfenster gesetzt sind:

in Abb. 1. Das Unterfenster des Indikators CCI mit einem zweistelligen Dezimalpunkten auf dem Chart mit den fünfstelligen Notierungen. Die Trendlinie im Unterfenster CCI mit einem zweistelligen Dezimalpunkten





in Abb. 2. Das Unterfenster des Indikators MACD mit einem sechsstelligen Punkten auf dem Chart mit den fünfstelligen Notierungen. Die Trendlinie im Unterfenster MACD mit sechsstelligen Dezimalpunkten









in Abb. 3. Die Markierungen der Ankerpunkte des 5-Wellen Elliotts (Elliotts-Impulse-Wellen) im Hauptfenster des Charts



Bei der Anwendung des Indikators id_digits_objects kann man auf eine seltsame Abweichungen stoßen. Zum Beispiel, hier auf in Abb. 4 sieht man, dass die horizontale Linie mit fünf Dezimalstellen deutlich sichtbar am Chart mit fünfstelligen Notierungen ist, in den Eigenschaften dieser Linie ist auch fünf Dezimalstellen, aber der Indikator zeigt "frech" acht Dezimalstellen:

in Abb. 4. id_digits_object ergab ein unnormalisiertes Zeichen in der horizontalen Linie

Wenn dies beim Klick auf einem grafischen Objekt geschieht, welches vom Software installiert ist, dann heißt das, falls es erforderlich ist, muss man die Verwendung der Werte-Normalisierung der Installation von Objekten im Code des Programms überprüfen, das ein solches Objekt auf dem Chart erstellt hat. Wenn das Objekt im Chart manuell installiert wurde, dann bei einem Bedarf kann man seine Markierungen manuell korrigieren:

im Titel "Parameter" der Objekteigenschaften klicken Sie auf den Wert seiner Ankerpunkte (wenn er mehrere Werte der Ankerpunkte hat, dann klicken Sie einfach auf einem oberen Punkt, zum Beispiel);

Klicken Sie auf "Ok", um dadurch im Dialogfenster die Eigenschaften des Objekts zu schließen.

Danach, wenn Sie auf das Objekt klicken, durch id_digits_object, um sicher zu sein, dass die Werte normalisiert werden. In Abb. 5 und 6 werden eine visualisierte Reihenfolge dieser Aktionen gezeigt:

in Abb. 5. Die Normalisierung der Objekte-Markierungen, die manuell am Chart installiert wurde, durch sein Eigenschaften-Dialogfenster









in Abb. 6. Diese horizontale Linie, ist aber schon mit einer normalisierten Markierung

Doch für die Normalisierung der Markierungen der Ankerpunkte der Objekte, die manuell am Chart installiert sind, können Sie die Software und Programm-Methoden verwenden. Zum Beispiel für die Trend-, horizontale-Linien und Fibonacci-Ebene gibt es einen Indikator:ID Rounding or deleting 3 for MT5, der nicht nur bei der Normalisierung der Markierungen der grafischen Objekten helfen kann, sondern auch wenn sie an die gewünschte Dezimalstelle gerundet werden müssen.