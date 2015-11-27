CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Exp_KPrmSt - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
795
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ver
\MQL5\Indicators\
kprmst.mq5 (9.36 KB) ver
\MQL5\Experts\
exp_kprmst.mq5 (5.76 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Experto Exp_KPrmSt con entrada al cruzar las líneas de señal y del oscilador del indicador KPrmSt. La señal de ejecución de operaciones tendrá lugar en el momento del cierre de una barra, si ha tenido lugar el cruce del oscilador y su línea de señal.

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador KPrmSt.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2014 en USDJPY H6:

Fig.2. Gráfico de resultados de simulación

Fig.2. Gráfico de resultados de simulación

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13928

XDerivative_StDev XDerivative_StDev

Indicador Derivative adicionalmente suavizado y con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.

TEMA_CUSTOM TEMA_CUSTOM

Indicador técnico Triple Exponential Moving Average (TEMA) con posibilidades ampliadas de ajuste de los parámetros de entrada.

KPrmSt_HTF KPrmSt_HTF

Indicador KPrmSt con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

TEMA_CUSTOM_HTF TEMA_CUSTOM_HTF

Indicador TEMA_CUSTOM con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.