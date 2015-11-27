Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_KPrmSt - Asesor Experto para MetaTrader 5
- 795
Experto Exp_KPrmSt con entrada al cruzar las líneas de señal y del oscilador del indicador KPrmSt. La señal de ejecución de operaciones tendrá lugar en el momento del cierre de una barra, si ha tenido lugar el cruce del oscilador y su línea de señal.
Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador KPrmSt.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.
Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico
Resultados de la simulación en el año 2014 en USDJPY H6:
Fig.2. Gráfico de resultados de simulación
Indicador Derivative adicionalmente suavizado y con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.TEMA_CUSTOM
Indicador técnico Triple Exponential Moving Average (TEMA) con posibilidades ampliadas de ajuste de los parámetros de entrada.
Indicador KPrmSt con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.TEMA_CUSTOM_HTF
Indicador TEMA_CUSTOM con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.