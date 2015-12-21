Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
TEMA_CUSTOM_HTF - indicador para MetaTrader 5
O indicador TEMA_CUSTOM com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Timeframe do Indicator
Requer o arquivo do indicador TEMA_CUSTOM.mq5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador TEMA_CUSTOM_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13932
KPrmSt_HTF
O indicador KPrmSt com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.Exp_KPrmSt
O Expert Advisor Exp_KPrmSt com entrada das ordens no cruzamento da linha de sinal com a linha do oscilador KPrmSt.
TEMA_CUSTOMCandle
O indicador TEMA_CUSTOM implementado como uma sequência de candles.id_digits_object
Exibe o número das casas decimais (o número de dígitos na parte fracionária), o tempo e os valores dos pontos de ancoragem dos objetos gráficos.