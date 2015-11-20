代码库部分
TEMA_CUSTOM_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
tema_custom.mq5 (8.74 KB) 预览
tema_custom_htf.mq5 (10.43 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

指标 TEMA_CUSTOM 在输入参数中有时间帧选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时间帧)

此指标需要 TEMA_CUSTOM.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. TEMA_CUSTOM_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13932

KPrmSt_HTF KPrmSt_HTF

指标 KPrmSt 在输入参数中有时间帧选项。

Exp_KPrmSt Exp_KPrmSt

交易系统 Exp_KPrmSt Expert 在 KPrmSt 振荡器信号线交汇时入场。

TEMA_CUSTOMCandle TEMA_CUSTOMCandle

指标 TEMA_CUSTOM 以蜡烛条序列的形式实现。

id_digits_object id_digits_object

显示小数的位数 (分数部分的位数), 图形对象锚点的时间和数值。