指标 KPrmSt 在输入参数中有时间帧选项。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
此指标需要 KPrmSt.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例.1. KPrmSt_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13931
Exp_KPrmSt
交易系统 Exp_KPrmSt Expert 在 KPrmSt 振荡器信号线交汇时入场。XDerivative_StDev
额外平滑的 Derivative 指标拥有附加的基于标准方差算法的彩色点趋势强度指示。
TEMA_CUSTOM_HTF
指标 TEMA_CUSTOM 在输入参数中有时间帧选项。TEMA_CUSTOMCandle
指标 TEMA_CUSTOM 以蜡烛条序列的形式实现。