KPrmSt_HTF - indicador para MetaTrader 5
O indicador KPrmSt com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Timeframe do Indicator
Requer o arquivo do indicador KPrmSt.mq5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador KPrmSt_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13931
Exp_KPrmSt
O Expert Advisor Exp_KPrmSt com entrada das ordens no cruzamento da linha de sinal com a linha do oscilador KPrmSt.XDerivative_StDev
O indicador suavizado Derivative com força de tendência adicional, usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.
TEMA_CUSTOM_HTF
O indicador TEMA_CUSTOM com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.TEMA_CUSTOMCandle
O indicador TEMA_CUSTOM implementado como uma sequência de candles.