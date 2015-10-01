Эксперт Exp_KPrmSt со входом при пересечениях сигнальной и осцилляторной линий индикатора KPrmSt.

Дополнительно сглаженный индикатор Derivative с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.