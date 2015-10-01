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KPrmSt_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор KPrmSt с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора KPrmSt.mq5.
Рис.1. Индикатор KPrmSt_HTF
Exp_KPrmSt
Эксперт Exp_KPrmSt со входом при пересечениях сигнальной и осцилляторной линий индикатора KPrmSt.XDerivative_StDev
Дополнительно сглаженный индикатор Derivative с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.
TEMA_CUSTOM_HTF
Индикатор TEMA_CUSTOM с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.TEMA_CUSTOMCandle
Индикатор TEMA_CUSTOM в свечном виде.