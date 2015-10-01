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Индикаторы

KPrmSt_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1671
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор KPrmSt с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора KPrmSt.mq5.

Рис.1. Индикатор KPrmSt_HTF

Рис.1. Индикатор KPrmSt_HTF

Exp_KPrmSt Exp_KPrmSt

Эксперт Exp_KPrmSt со входом при пересечениях сигнальной и осцилляторной линий индикатора KPrmSt.

XDerivative_StDev XDerivative_StDev

Дополнительно сглаженный индикатор Derivative с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.

TEMA_CUSTOM_HTF TEMA_CUSTOM_HTF

Индикатор TEMA_CUSTOM с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

TEMA_CUSTOMCandle TEMA_CUSTOMCandle

Индикатор TEMA_CUSTOM в свечном виде.