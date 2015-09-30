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Exp_KPrmSt - эксперт для MetaTrader 5
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Эксперт Exp_KPrmSt со входом при пересечениях сигнальной и осцилляторной линий индикатора KPrmSt. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло пересечение осциллятора и его сигнальной линии.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора KPrmSt.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2014 год на USDJPY H6:
Рис.2. График результатов тестирования
Дополнительно сглаженный индикатор Derivative с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.TEMA_CUSTOM
Технический индикатор Triple Exponential Moving Average (TEMA) с расширенными возможностями по настройке входных параметров.
Индикатор KPrmSt с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.TEMA_CUSTOM_HTF
Индикатор TEMA_CUSTOM с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.