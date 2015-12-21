CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_KPrmSt - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
821
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
kprmst.mq5 (9.36 KB) visualização
\MQL5\Experts\
exp_kprmst.mq5 (5.76 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Expert Advisor Exp_KPrmSt com entrada das ordens no cruzamento da linha de sinal com a linha do KPrmSt. Se houver o fechamento da barra e o cruzamento da linha de sinal do oscilador, então o sinal é formado.

Este Expert Advisor requer a compilação do arquivo do indicador KPrmSt.ex5 para funcionar. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante os seguintes testes apresentados. O Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes:

Fig.1. Exemplos de operações no gráfico

Fig.1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados dos testes no USDJPY H6 em 2014:

Fig.2. Resultado gráfico do teste

Fig.2. Resultado gráfico do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13928

XDerivative_StDev XDerivative_StDev

O indicador suavizado Derivative com força de tendência adicional, usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.

TEMA_CUSTOM TEMA_CUSTOM

O indicador técnico Triple Exponential Moving Average (TEMA) com recursos avançados nas configurações dos parâmetros de entrada.

KPrmSt_HTF KPrmSt_HTF

O indicador KPrmSt com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

TEMA_CUSTOM_HTF TEMA_CUSTOM_HTF

O indicador TEMA_CUSTOM com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.