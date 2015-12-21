O Expert Advisor Exp_KPrmSt com entrada das ordens no cruzamento da linha de sinal com a linha do KPrmSt. Se houver o fechamento da barra e o cruzamento da linha de sinal do oscilador, então o sinal é formado.

Este Expert Advisor requer a compilação do arquivo do indicador KPrmSt.ex5 para funcionar. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante os seguintes testes apresentados. O Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes:

Fig.1. Exemplos de operações no gráfico

Fig.2. Resultado gráfico do teste