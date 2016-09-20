CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Exp_KPrmSt - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
622
(16)
kprmst.mq5 (9.36 KB) ansehen
exp_kprmst.mq5 (5.76 KB) ansehen
Der Experte Exp_KPrmSt handelt im Markt, wenn die Signal-Linie mit der Oszillator-Linie des Indikators KPrmSt eine Kreuzung machen. Das Signal bildet sich beim Schließen der aktuellen Bar, wenn der Oszillator die Signallinie kreuzt.

Für die korrekte Arbeit des generierten Experten muss die kompilierte Datei des Indikators KPrmSt.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.

Bei Testen, die unten aufgebracht sind, wurden die Eingangsparameter des Experten standardmäßig verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in Testen nicht verwendet.

in Abb.1. Die Beispiele der Trades am Chart

Die Testergebnisse von 2014 am USDJPY H6:

in Abb.2. Das Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13928

