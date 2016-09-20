und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Exp_KPrmSt - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 622
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Experte Exp_KPrmSt handelt im Markt, wenn die Signal-Linie mit der Oszillator-Linie des Indikators KPrmSt eine Kreuzung machen. Das Signal bildet sich beim Schließen der aktuellen Bar, wenn der Oszillator die Signallinie kreuzt.
Für die korrekte Arbeit des generierten Experten muss die kompilierte Datei des Indikators KPrmSt.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.
Bei Testen, die unten aufgebracht sind, wurden die Eingangsparameter des Experten standardmäßig verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in Testen nicht verwendet.
in Abb.1. Die Beispiele der Trades am Chart
Die Testergebnisse von 2014 am USDJPY H6:
in Abb.2. Das Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13928
Der gleitende Indikator Derivative mit zusätzlicher Indikation der Trendkraft durch farbige Punkte aufgrund des Algorithmus der standarten Abweichung.TEMA_CUSTOM
Der technische Indikator Triple Exponential Moving Average (TEMA) mit den erweiterten Möglichkeiten in Einstellungen der Eingabeparameter.
Der Indikator KPrmSt mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.TEMA_CUSTOM_HTF
Der Indikator TEMA_CUSTOM mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.