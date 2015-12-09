コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_KPrmSt - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin
エキスパートアドバイザ　Exp_KPrmStは、インディケータ　KPrmStのオシレータ―とシグナルのラインの交差時に入力します。オシレータ―とそのシグナルのラインの交差が起こった場合に、バーが閉じるときに取引実行のシグナルが生成されます。

生成されたアドバイザーが正常に動作する為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータKPrmSt.ex5のコンパイルされたファイルがある必要があります。

下に引用したテスト時には、エキスパートアドバイザの入力パラメータは初期の設定のものを使用しています。ストップロスとテイクプロフィットは、テストの際に使用していません。

画像1チャート上の取引例

2014年/USDJPY/6時間足のテストの結果

画像2テスト結果のチャート

XDerivative_StDev XDerivative_StDev

追加の平滑化がされたインディケータ Derivativeは、標準偏差アルゴリズムに基づいて、トレンド力をカラーの点で追加表示するものです。

TEMA_CUSTOM TEMA_CUSTOM

入力パラメータ設定によってさらなる可能性を持つ、テクニカルインディケータTriple Exponential Moving Average (TEMA)

KPrmSt_HTF KPrmSt_HTF

インディケータ KPrmStは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

TEMA_CUSTOM_HTF TEMA_CUSTOM_HTF

インディケータ TEMA_CUSTOMは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。