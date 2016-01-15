Participe de nossa página de fãs
Uma ideia de trabalho real, a qual é como se segue. Se houver uma tendência, então ela é constituída por ondas de impulso e de correção. Ondas de impulso são geralmente caracterizadas por uma elevada volatilidade das barras, movimento rápido em direção a tendência existente.
O objetivo - entrar no mercado no início do impulso.
O EA funciona da seguinte maneira. Plota a tendência no gráfico H4 usando o Alligator. Plota a volatilidade no gráfico M30 e entra no mercado quando explode na direção da tendência. Condição adicional - com o aumento da volatilidade, a barra tem que romper no máximo (mínimo) 24 barras com a sua extremidade, ou seja, sair da sua faixa de preço.
- VolN - quantas vezes a volatilidade da barra em andamento tem de ser maior do que a volatilidade média do período.
- ATR - o período de volatilidade média.
- ns - o fator de stop loss (ligado à volatilidade).
- np - o fator do take profit (ligado à volatilidade).
Importante!
A EA trabalha num gráfico M30. Deverá funcionar corretamente em qualquer instrumento financeiro, cotações de 4 e 5 dígitos. Ligeiramente otimizado para o ouro, provavelmente vai servir para pares altamente voláteis. A otimização pode ser realizada através da abertura de preços.
Eu ficaria feliz em ouvir sugestões para atualizar esta minha ideia!
