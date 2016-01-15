CodeBaseSeções
Experts

Ação volátil - expert para MetaTrader 4

Alexey Zykov
Uma ideia de trabalho real, a qual é como se segue. Se houver uma tendência, então ela é constituída por ondas de impulso e de correção. Ondas de impulso são geralmente caracterizadas por uma elevada volatilidade das barras, movimento rápido em direção a tendência existente.

O objetivo - entrar no mercado no início do impulso.

O EA funciona da seguinte maneira. Plota a tendência no gráfico H4 usando o Alligator. Plota a volatilidade no gráfico M30 e entra no mercado quando explode na direção da tendência. Condição adicional - com o aumento da volatilidade, a barra tem que romper no máximo (mínimo) 24 barras com a sua extremidade, ou seja, sair da sua faixa de preço.

  • VolN - quantas vezes a volatilidade da barra em andamento tem de ser maior do que a volatilidade média do período.
  • ATR - o período de volatilidade média.
  • ns - o fator de stop loss (ligado à volatilidade).
  • np - o fator do take profit (ligado à volatilidade).

Importante!

A EA trabalha num gráfico M30. Deverá funcionar corretamente em qualquer instrumento financeiro, cotações de 4 e 5 dígitos. Ligeiramente otimizado para o ouro, provavelmente vai servir para pares altamente voláteis. A otimização pode ser realizada através da abertura de preços.

Eu ficaria feliz em ouvir sugestões para atualizar esta minha ideia!


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13901

Simple Williams Simple Williams

O Expert Advisor baseado no livro "New Trading Dimensions", Bill Williams.

Virtual Trailing Stop Virtual Trailing Stop

O Trailing Stop Virtual pode colocar Stop Loss,Take Profit e arrastar a ordem de forma que ela não seja visível pela corretora.

Coletor de Ticks Coletor de Ticks

Coletor de ticks com gravação de dados num arquivo de plotagem de gráficos não padronizados.

Expert_RSI_Stochastic_MA Expert_RSI_Stochastic_MA

Este Expert Advisor usa três indicadores: MA(150), RSI(3) com os níveis 80 e 20, Stochastic (6, 3, 3) com os níveis 70 e 30. A direção das aberturas de ordens é baseada no indicador MA. Entradas pelo RSI e Stochastic. Saída pelo Stochastic.