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Volatile action - эксперт для MetaTrader 4
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Реально рабочая идея, которая заключается в следующем. Если мы имеем тренд, то он состоит из импульсных волн и коррекционных. Импульсные волны, как правило, характеризуются повышенной волатильностью баров, резким движением в сторону имеющегося тренда.
Цель — войти в рынок в начале импульса.
Эксперт работает следующим образом. На 4-часовом графике при помощи Аллигатора отслеживается тренд. На 30-минутном графике отслеживается волатильность, при ее взрыве в сторону тренда входим в рынок. Дополнительное условие — бар повышенной волатильности должен экстремумом пробить максимум (минимум) 24 баров, т.е. выйти из диапазона цен.
- VolN — во сколько раз волатильность текущего бара должна быть больше средней волатильности за период.
- ATR — период средней волатильности.
- ns — коэффициент стоп-лосса (привязан к волатильности).
- np — коэффициент тейк-профита (привязан к волатильности).
Важно!
Эксперт устанавливается на 30-минутный график. Должен корректно работать на любых инструментах, 4- и 5-значных котировках. Слегка оптимизирован под золото, думаю, подойдут высоковолатильные пары. Оптимизацию можно проводить по ценам открытия.
Буду рад услышать предложения по модернизированию самой идеи!
Индикатор подкачивает историю символов, по которым есть открытые графики. При переключении таймфреймов не нужно будет ожидать обновления.Simple Williams
Эксперт на основе книги Билла Вильямса "Новые измерения в биржевой торговле".
В этом советнике используются три индикатора: MA(150), RSI(3) с уровнями 80 и 20, Stochastic(6, 3, 3) с уровнями 70 и 30. Направление открытия сделок на основе MA. Вход по RSI и Stochastic. Выход по Stochastic.Ticks collector - Сборщик тиков
Сбор тиков с записью данных в файл и формирование нестандартных графиков.