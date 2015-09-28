Реально рабочая идея, которая заключается в следующем. Если мы имеем тренд, то он состоит из импульсных волн и коррекционных. Импульсные волны, как правило, характеризуются повышенной волатильностью баров, резким движением в сторону имеющегося тренда.

Цель — войти в рынок в начале импульса.

Эксперт работает следующим образом. На 4-часовом графике при помощи Аллигатора отслеживается тренд. На 30-минутном графике отслеживается волатильность, при ее взрыве в сторону тренда входим в рынок. Дополнительное условие — бар повышенной волатильности должен экстремумом пробить максимум (минимум) 24 баров, т.е. выйти из диапазона цен.

VolN — во сколько раз волатильность текущего бара должна быть больше средней волатильности за период.

ATR — период средней волатильности.

ns — коэффициент стоп-лосса (привязан к волатильности).

np — коэффициент тейк-профита (привязан к волатильности).

Важно!

Эксперт устанавливается на 30-минутный график. Должен корректно работать на любых инструментах, 4- и 5-значных котировках. Слегка оптимизирован под золото, думаю, подойдут высоковолатильные пары. Оптимизацию можно проводить по ценам открытия.

Буду рад услышать предложения по модернизированию самой идеи!