真实的工作思路, 如下所述。如果存在趋势, 则它由脉冲和调整波浪构成。脉冲波朗的通常特征具有高波动的柱线, 快速向存在的趋势方向移动。
目的 — 在脉冲开始时入场。
该 EA 以如下方式工作。使用鳄鱼跟踪 H4 图表趋势。跟踪 M30 图表的波动, 当它沿趋势方向突发时入场。附加条件 — 波动性增加的柱线突破最大 (最小) 24 根柱线的极值, 即, 超出价格范围。
- VolN — 当前柱线波动必须大于周期内平均波动的倍数。
- ATR — 平均波动周期。
- ns — 止损因子 (与波动绑定)。
- np — 止盈因子 (与波动绑定)。
重要！
该 EA 工作于 M30 图表。它应该能与任何金融工具正常工作, 4- 和 5-位报价。对于黄金需要稍微优化, 高波动性货币对也能适合。以开盘价进行优化。
我很愿意听到思路本身现代化的消息。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13901
