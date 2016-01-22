真实的工作思路, 如下所述。如果存在趋势, 则它由脉冲和调整波浪构成。脉冲波朗的通常特征具有高波动的柱线, 快速向存在的趋势方向移动。

目的 — 在脉冲开始时入场。

该 EA 以如下方式工作。使用鳄鱼跟踪 H4 图表趋势。跟踪 M30 图表的波动, 当它沿趋势方向突发时入场。附加条件 — 波动性增加的柱线突破最大 (最小) 24 根柱线的极值, 即, 超出价格范围。

VolN — 当前柱线波动必须大于周期内平均波动的倍数。

ATR — 平均波动周期。

ns — 止损因子 (与波动绑定)。

np — 止盈因子 (与波动绑定)。

重要！

该 EA 工作于 M30 图表。它应该能与任何金融工具正常工作, 4- 和 5-位报价。对于黄金需要稍微优化, 高波动性货币对也能适合。以开盘价进行优化。

我很愿意听到思路本身现代化的消息。



