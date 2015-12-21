私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
Volatile action - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 1004
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の動作アイディアは次のようになります。もし私たちがトレンドを持つ場合、インパルス波と補正で構成されています。インパルス波は、一般的に、バーの高いボラティリティ、トレンドがある方向への急激な動きによって特徴づけられます。
目的は、インパルスの始りに市場へエントリーすることです。
エキスパートアドバイザは次のように動作します。4時間足チャートでは、アリゲーターを使いトレンドを観測しています。30分足チャートではボリタリティを観測し、その爆発の時にトレンドに向かって市場にエントリーをします。追加条件は、高ボリタリティのバーは極値によって24のバーの最大（最少）を突破する必要がある、つまり価格領域から出ることが必要です。
- VolN — 現在のバーのボラティリティが、何回で期間中の平均ボラティリティよりも上にならなくてはいけないか。
- ATR — 平均ボラティリティの期間
- ns — ストップロス率（ボラティリティに接続）
- np — テイクプロフィット率（ボラティリティに接続）
重要！
エキスパートアドバイザは30分足チャートに設定されます。任意の金融商品や4-5桁の引用符で正確に動作します。金のために最適化されているので、高ボリタリティのペアにも適していると思います。最適化は始値でも行うことができます。
このアイディアの近代化の為のご意見を聞けたら嬉しいです！
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13901
エキスパートアドバイザは、ビル・ウィリアムスの本『株式取引における新たな変更』をベースにしています。仮想トレイリングストップ
仮想トレイリングストップは、ストップロス、テイクプロフィットや注文のトレーリングをブローカーにストップを知られずに設定することができます。
ファイルへのデータ記録を伴うティックの収集と非標準チャートの組織Expert_RSI_Stochastic_MA
このエキスパートアドバイザでは、3つのインディケータを使用しています。MA(150)、レベル80と20のRSI(3)、レベル70と30のStochastic(6、3、3)です。取引開始の方向は、MAをベースにしています。RSIとStochasticの入力。Stochasticの出力。