Eine wirklich funktionieren die Idee, die wie folgt aussieht. Wenn es einen Trend gibt dann besteht dieser aus Impuls -und Korrekturwellen. Impulswellen zeichnen sich durch Bars mit hoher Volatilität aus und einer schnellen Bewegung in Richtung des existierenden Trendes.

Das Ziel ist es, in den Markt zu Beginn des Impulses einzusteigen.

DHEA arbeitet auf die folgende Art und Weise. Er verfolgt den Chip Trend in einem H4 Chart unter Verwendung des Alligator-Indikators. Er verfolgt die Volatilität in dem M30 Chart und steigt in den Markt ein, wenn sie in Richtung des Trends explodiert. Zusätzliche Bedingungen — Die Bar mit der erhöhten Volatilität muss durch die Kurs-Extremwerte der letzten 24 Bars ausbrechen.

VolN — Um das wievielfache die aktuelle Volatilität größer sein muss als die durchschnittliche Volatilität der Periode.

ATR — Die durchschnittliche Volatilitäts-Periode.

ns — Der Stop Loss Faktor (Gebunden an die Volatilität).

np — Der Take Profit Faktor (Gebunden an die Volatilität).

Wichtig!

Der EA arbeitet in dem M30 Chart. Er arbeitet sehr gut mit jedem Finanzinstrument. 4- und 5-digit Quotes. Leicht optimiert für Gold, hoch volatile Paare funktionieren aber ebensogut. Eine Optimierung kann mit Eröffnungskursen durchgeführt werden.

Bitte kontaktieren Sie mich wenn Sie Verbesserungsvorschläge zu dieser Idee haben!



