El indicador ColorZerolagJCCXTrend_x10 muestra la dirección del movimiento del oscilador ColorZerolagJCCX desde diez marcos temporales diferentes.

La dirección descendente del movimiento colorea los cuadraditos de rosa, y la ascendente, en azul celeste. En el resto de los casos, el color de los cuadrados será gris. Los valores se obtienen a partir de las últimas barras cerradas.

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que los archivos compilados de los indicadores JCCX.ex5 y ColorZerolagJCCX.ex5 estén en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators

Fig. 1. Indicador ColorZerolagJCCXTrend_x10