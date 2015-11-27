CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ColorZerolagJCCXTrend_x10 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
751
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
colorzerolagjccx.mq5 (11.77 KB) ver
colorzerolagjccxtrend_x10.mq5 (12.89 KB) ver
jccx.mq5 (7.63 KB) ver
\MQL5\Include\
getfontname.mqh (5.18 KB) ver
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador ColorZerolagJCCXTrend_x10 muestra la dirección del movimiento del oscilador ColorZerolagJCCX desde diez marcos temporales diferentes.

La dirección descendente del movimiento colorea los cuadraditos de rosa, y la ascendente, en azul celeste. En el resto de los casos, el color de los cuadrados será gris. Los valores se obtienen a partir de las últimas barras cerradas.

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que los archivos compilados de los indicadores JCCX.ex5 y ColorZerolagJCCX.ex5 estén en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators

Fig. 1. Indicador ColorZerolagJCCXTrend_x10

Fig. 1. Indicador ColorZerolagJCCXTrend_x10

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13886

Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle

El experto Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle está construido sobre la base del cambio de posición del oscilador ColorSchaffJCCXTrendCycle con respecto a los niveles de sobrecompra y sobreventa.

ColorSchaffJCCXTrendCycle_HTF ColorSchaffJCCXTrendCycle_HTF

Indicador ColorSchaffJCCXTrendCycle con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ColorZerolagJJRSXTrend_x10 ColorZerolagJJRSXTrend_x10

El indicador ColorZerolagJJRSXTrend_x10 muestra la dirección del movimiento del oscilador ColorZerolagJJRSX desde diez marcos temporales diferentes.

MultiColorZerolagJCCXTrend_x10 MultiColorZerolagJCCXTrend_x10

El indicador MultiColorZerolagJCCXTrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la dirección del movimiento del indicador ColorZerolagJCCX de diez marcos temporales diferentes.