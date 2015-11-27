El indicador ColorZerolagJJRSXTrend_x10 muestra la dirección del movimiento del oscilador ColorZerolagJJRSX desde diez marcos temporales diferentes.

La dirección descendente del movimiento colorea los cuadraditos de rosa, y la ascendente, en verde. En el resto de los casos, el color de los cuadrados será gris. Los valores se obtienen a partir de las últimas barras cerradas.

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que los archivos compilados de los indicadores JJRSX.ex5 y ColorZerolagJJRSX.ex5 estén en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators

Fig. 1. Indicador ColorZerolagJJRSXTrend_x10