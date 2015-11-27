Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ColorZerolagJJRSXTrend_x10 - indicador para MetaTrader 5
El indicador ColorZerolagJJRSXTrend_x10 muestra la dirección del movimiento del oscilador ColorZerolagJJRSX desde diez marcos temporales diferentes.
La dirección descendente del movimiento colorea los cuadraditos de rosa, y la ascendente, en verde. En el resto de los casos, el color de los cuadrados será gris. Los valores se obtienen a partir de las últimas barras cerradas.
Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que los archivos compilados de los indicadores JJRSX.ex5 y ColorZerolagJJRSX.ex5 estén en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators
Fig. 1. Indicador ColorZerolagJJRSXTrend_x10
El indicador ColorZerolagJCCXTrend_x10 muestra la dirección del movimiento del oscilador ColorZerolagJCCX desde diez marcos temporales diferentes.Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle
El experto Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle está construido sobre la base del cambio de posición del oscilador ColorSchaffJCCXTrendCycle con respecto a los niveles de sobrecompra y sobreventa.
El indicador MultiColorZerolagJCCXTrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la dirección del movimiento del indicador ColorZerolagJCCX de diez marcos temporales diferentes.MultiColorZerolagJJRSXTrend_x10
El indicador MultiColorZerolagJJRSXTrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la dirección del movimiento del indicador ColorZerolagJJRSX de diez marcos temporales diferentes.