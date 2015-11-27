CodeBaseSecciones
Indicadores

ColorZerolagJJRSXTrend_x10 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
colorzerolagjjrsx.mq5 (11.87 KB) ver
colorzerolagjjrsxtrend_x10.mq5 (12.93 KB) ver
jjrsx.mq5 (7.41 KB) ver
\MQL5\Include\
getfontname.mqh (5.18 KB) ver
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
El indicador ColorZerolagJJRSXTrend_x10 muestra la dirección del movimiento del oscilador ColorZerolagJJRSX desde diez marcos temporales diferentes.

La dirección descendente del movimiento colorea los cuadraditos de rosa, y la ascendente, en verde. En el resto de los casos, el color de los cuadrados será gris. Los valores se obtienen a partir de las últimas barras cerradas.

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que los archivos compilados de los indicadores JJRSX.ex5 y ColorZerolagJJRSX.ex5 estén en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators

Fig. 1. Indicador ColorZerolagJJRSXTrend_x10

ColorZerolagJCCXTrend_x10 ColorZerolagJCCXTrend_x10

El indicador ColorZerolagJCCXTrend_x10 muestra la dirección del movimiento del oscilador ColorZerolagJCCX desde diez marcos temporales diferentes.

Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle

El experto Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle está construido sobre la base del cambio de posición del oscilador ColorSchaffJCCXTrendCycle con respecto a los niveles de sobrecompra y sobreventa.

MultiColorZerolagJCCXTrend_x10 MultiColorZerolagJCCXTrend_x10

El indicador MultiColorZerolagJCCXTrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la dirección del movimiento del indicador ColorZerolagJCCX de diez marcos temporales diferentes.

MultiColorZerolagJJRSXTrend_x10 MultiColorZerolagJJRSXTrend_x10

El indicador MultiColorZerolagJJRSXTrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la dirección del movimiento del indicador ColorZerolagJJRSX de diez marcos temporales diferentes.