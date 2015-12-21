O indicador ColorZerolagJCCXTrend_x10 mostra a direção do oscilador ColorZerolagJCCX em dez timeframes diferentes.

Quando o movimento do oscilador decresce, ele pinta de rosa os quadrados, movimento crescente - pinta em azul claro. Caso contrário, os quadrados são na cor cinza. O indicador usa os valores das últimas barras fechadas.

Requer a compilação dos arquivos dos indicadores JCCX.ex5 e ColorZerolagJCCX.ex5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador ColorZerolagJCCXTrend_x10