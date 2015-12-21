Participe de nossa página de fãs
ColorZerolagJCCXTrend_x10 - indicador para MetaTrader 5
O indicador ColorZerolagJCCXTrend_x10 mostra a direção do oscilador ColorZerolagJCCX em dez timeframes diferentes.
Quando o movimento do oscilador decresce, ele pinta de rosa os quadrados, movimento crescente - pinta em azul claro. Caso contrário, os quadrados são na cor cinza. O indicador usa os valores das últimas barras fechadas.
Requer a compilação dos arquivos dos indicadores JCCX.ex5 e ColorZerolagJCCX.ex5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador ColorZerolagJCCXTrend_x10
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13886
O Expert Advisor Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle é baseado na mudança de posição do oscilador em relação aos níveis sobrecomprado e sobrevendido.ColorSchaffJCCXTrendCycle_HTF
O indicador ColorSchaffJCCXTrendCycle com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.
O indicador ColorZerolagJJRSXTrend_x10 mostra a direção do oscilador ColorZerolagJJRSX em dez timeframes diferentes.MultiColorZerolagJCCXTrend_x10
O indicador MultiColorZerolagJCCXTrend_x10 mostra em dez timeframes diferentes as informações sobre as tendências em andamento, utilizando o indicador de direção ColorZerolagJCCX.