無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ColorZerolagJCCXTrend_x10 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 775
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
インディケータ ColorZerolagJCCXTrend_x10は、10の異なる時間軸のColorZerolagJCCXオシレータ―の動向を反映します。
下方向への動きはピンク色に、成長の動きは水色になります。その他の場合は灰色になります。最後に閉じたバーの値が取得されます。
インディケータの正常な動作の為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータJCCX.ex5とColorZerolagJCCX.ex5のコンパイルされたファイルがある必要があります。
画像1インディケータ ColorZerolagJCCXTrend_x10
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13886
Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle
Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycleは、買われ過ぎと売られ過ぎのレベルに対して、オシレータ― ColorSchaffJCCXTrendCycleの状況の変化をベースに構築されています。ColorSchaffJCCXTrendCycle_HTF
インディケータ ColorSchaffJCCXTrendCycleは、入力パラメータ内のインディケータの時間軸を変更することができます。
ColorZerolagJJRSXTrend_x10
インディケータ ColorZerolagJJRSXTrend_x10は、10の異なる時間軸のColorZerolagJJRSXオシレータ―の動向を反映します。MultiColorZerolagJCCXTrend_x10
インディケータ MultiColorZerolagJCCXTrend_x10は、10の異なる時間軸のColorZerolagJCCXインディケータの動向を使用して、現在のトレンド情報を反映します。