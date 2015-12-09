コードベースセクション
Nikolay Kositsin
インディケータ ColorZerolagJCCXTrend_x10は、10の異なる時間軸のColorZerolagJCCXオシレータ―の動向を反映します。

下方向への動きはピンク色に、成長の動きは水色になります。その他の場合は灰色になります。最後に閉じたバーの値が取得されます。

インディケータの正常な動作の為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータJCCX.ex5とColorZerolagJCCX.ex5のコンパイルされたファイルがある必要があります。

画像1インディケータ ColorZerolagJCCXTrend_x10

Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle

Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycleは、買われ過ぎと売られ過ぎのレベルに対して、オシレータ― ColorSchaffJCCXTrendCycleの状況の変化をベースに構築されています。

ColorSchaffJCCXTrendCycle_HTF ColorSchaffJCCXTrendCycle_HTF

インディケータ ColorSchaffJCCXTrendCycleは、入力パラメータ内のインディケータの時間軸を変更することができます。

ColorZerolagJJRSXTrend_x10 ColorZerolagJJRSXTrend_x10

インディケータ ColorZerolagJJRSXTrend_x10は、10の異なる時間軸のColorZerolagJJRSXオシレータ―の動向を反映します。

MultiColorZerolagJCCXTrend_x10 MultiColorZerolagJCCXTrend_x10

インディケータ MultiColorZerolagJCCXTrend_x10は、10の異なる時間軸のColorZerolagJCCXインディケータの動向を使用して、現在のトレンド情報を反映します。