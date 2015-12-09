インディケータ ColorZerolagJCCXTrend_x10は、10の異なる時間軸のColorZerolagJCCXオシレータ―の動向を反映します。

下方向への動きはピンク色に、成長の動きは水色になります。その他の場合は灰色になります。最後に閉じたバーの値が取得されます。

インディケータの正常な動作の為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータJCCX.ex5とColorZerolagJCCX.ex5のコンパイルされたファイルがある必要があります。

画像1インディケータ ColorZerolagJCCXTrend_x10