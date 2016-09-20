CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ColorZerolagJCCXTrend_x10 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
601
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator ColorZerolagJCCXTrend_x10 zeigt die Bewegungsrichtung des Oszillators ColorZerolagJCCX mit 10 verschiedenen Timeframes.

Die untergehende Bewegungsrichtung wird die farbigen Quadraten in Pink gezeichnet, und die aufgehende - in Blau. In anderen Situationen ist die Farbe der Quadraten braun. Die Werte werden von den letzten 10 geschlossenen Bars.

Für die korrekte Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei der Indikatoren JCCX.ex5 und ColorZerolagJCCX.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.

in Abb.1. Der Indikator ColorZerolagJCCXTrend_x10

in Abb.1. Der Indikator ColorZerolagJCCXTrend_x10

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13886

ColorSchaffJCCXTrendCycle_HTF ColorSchaffJCCXTrendCycle_HTF

Der Indikator ColorSchaffJCCXTrendCycle mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

ColorSchaffJCCXTrendCycle ColorSchaffJCCXTrendCycle

Der Indikator Schaff Trend Cycle, wurde aufgrund der Differenz zwischen zwei unterschiedlichen Perioden von Oszillatoren JCCX.

ColorZerolagJJRSXTrend_x10 ColorZerolagJJRSXTrend_x10

Der Indikator ColorZerolagJJRSXTrend_x10 zeigt die Bewegungsrichtung des Oszillators ColorZerolagJJRSX mit 10 verschiedenen Timeframes.

MultiColorZerolagJCCXTrend_x10 MultiColorZerolagJCCXTrend_x10

Der Indikator MultiColorZerolagJCCXTrend_x10 zeigt die Information über die aktuellen Trends, und verwendet dabei die Bewegungsrichtung des Indikators ColorZerolagJCCX mit 10 verschiedenen Timeframes.