请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
ColorZerolagJCCXTrend_x10 - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1109
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
指标 ColorZerolagJCCXTrend_x10 显示来自十个不同时间帧的 ColorZerolagJCCX 振荡器方向。
振荡器的下降走势则方块涂为粉色, 上涨走势为浅蓝色。否则, 方块为灰色。指标使用最后的收盘柱线数值。
此指标需要编译的指标文件 JCCX.ex5 和 ColorZerolagJCCX.ex5。将它们放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例.1. ColorZerolagJCCXTrend_x10 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13886
Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle
这款 Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle EA 基于 ColorSchaffJCCXTrendCycle 振荡器相对于超买和超卖级别的位置变化。ColorSchaffJCCXTrendCycle_HTF
指标 ColorSchaffJCCXTrendCycle 在输入参数中有时间帧选项。
ColorZerolagJJRSXTrend_x10
指标 ColorZerolagJJRSXTrend_x10 显示来自十个不同时间帧的 ColorZerolagJJRSX 振荡器方向。MultiColorZerolagJCCXTrend_x10
指标 MultiColorZerolagJCCXTrend_x10 依据来自十个不同时间帧 ColorZerolagJCCX 指标的方向，显示当前趋势的信息。