指标 ColorZerolagJCCXTrend_x10 显示来自十个不同时间帧的 ColorZerolagJCCX 振荡器方向。

振荡器的下降走势则方块涂为粉色, 上涨走势为浅蓝色。否则, 方块为灰色。指标使用最后的收盘柱线数值。

此指标需要编译的指标文件 JCCX.ex5 和 ColorZerolagJCCX.ex5。将它们放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. ColorZerolagJCCXTrend_x10 指标