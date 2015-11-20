代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

ColorZerolagJCCXTrend_x10 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1109
等级:
(16)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

指标 ColorZerolagJCCXTrend_x10 显示来自十个不同时间帧的 ColorZerolagJCCX 振荡器方向。

振荡器的下降走势则方块涂为粉色, 上涨走势为浅蓝色。否则, 方块为灰色。指标使用最后的收盘柱线数值。

此指标需要编译的指标文件 JCCX.ex5 和 ColorZerolagJCCX.ex5。将它们放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. ColorZerolagJCCXTrend_x10 指标

图例.1. ColorZerolagJCCXTrend_x10 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13886

Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle

这款 Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle EA 基于 ColorSchaffJCCXTrendCycle 振荡器相对于超买和超卖级别的位置变化。

ColorSchaffJCCXTrendCycle_HTF ColorSchaffJCCXTrendCycle_HTF

指标 ColorSchaffJCCXTrendCycle 在输入参数中有时间帧选项。

ColorZerolagJJRSXTrend_x10 ColorZerolagJJRSXTrend_x10

指标 ColorZerolagJJRSXTrend_x10 显示来自十个不同时间帧的 ColorZerolagJJRSX 振荡器方向。

MultiColorZerolagJCCXTrend_x10 MultiColorZerolagJCCXTrend_x10

指标 MultiColorZerolagJCCXTrend_x10 依据来自十个不同时间帧 ColorZerolagJCCX 指标的方向，显示当前趋势的信息。