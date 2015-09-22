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ColorZerolagJCCXTrend_x10 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ColorZerolagJCCXTrend_x10 отображает направление движения осциллятора ColorZerolagJCCX с десяти разных таймфреймов.
Падающее направление движения окрашивает цветные квадратики в розовый цвет, растущее — в голубой. В остальных случаях цвет квадратов серый. Значения получаются с последних закрытых баров.
Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов JCCX.ex5 и ColorZerolagJCCX.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор ColorZerolagJCCXTrend_x10
Индикатор ColorSchaffJCCXTrendCycle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle
Эксперт Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle построен на основе изменения положения осциллятора ColorSchaffJCCXTrendCycle относительно уровней перекупленности и перепроданности.
Индикатор KAGI-1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorZerolagJJRSXTrend_x10
Индикатор ColorZerolagJJRSXTrend_x10 отображает направление движения осциллятора ColorZerolagJJRSX с десяти разных таймфреймов.