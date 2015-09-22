Индикатор ColorZerolagJCCXTrend_x10 отображает направление движения осциллятора ColorZerolagJCCX с десяти разных таймфреймов.

Падающее направление движения окрашивает цветные квадратики в розовый цвет, растущее — в голубой. В остальных случаях цвет квадратов серый. Значения получаются с последних закрытых баров.

Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов JCCX.ex5 и ColorZerolagJCCX.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор ColorZerolagJCCXTrend_x10