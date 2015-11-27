Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ColorZerolagJCCX - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1026
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Este análogo del oscilador JCCX forma sus indicaciones usando cinco indicadores JCCX.
Todas las variables cuyos valores se puedan cambiar, se representan con los parámetros externos del indicador. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los valores de estas variables son, en cierto sentido, interdependientes, ¡y su selección deber realizarse con sumo cuidado!
Los parámetros de entrada del tipo FactorN representan el peso específico de las indicaciones del oscilador JCCX con un número N en el valor general del indicador final.
Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador JCCX.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators
Fig. 1. Indicador ColorZerolagJCCX
