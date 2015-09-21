Индикатор ColorZerolagJCCX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Эксперт Exp_ColorZerolagJCCX со входом при изменении цвета облака индикатора ColorZerolagJCCX.

Этот советник демонстрирует пример работы с глобальными переменными. Задача советника: сохранить результат расчетов в глобальную переменную, а при новой инициализации получить значение глобальной переменной.

Эксперт Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle построен на основе изменения положения осциллятора ColorSchaffJCCXTrendCycle относительно уровней перекупленности и перепроданности.