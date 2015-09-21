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ColorSchaffJCCXTrendCycle - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
EarnForex.com
Индикатор Schaff Trend Cycle, построенный на разности между двумя разнопериодными осцилляторами JCCX.
Рис.1. Индикатор ColorSchaffJCCXTrendCycle
Exp_ColorZerolagJCCX
Эксперт Exp_ColorZerolagJCCX со входом при изменении цвета облака индикатора ColorZerolagJCCX.ColorZerolagJCCX_HTF
Индикатор ColorZerolagJCCX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
GlobalVariable
Этот советник демонстрирует пример работы с глобальными переменными. Задача советника: сохранить результат расчетов в глобальную переменную, а при новой инициализации получить значение глобальной переменной.Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle
Эксперт Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle построен на основе изменения положения осциллятора ColorSchaffJCCXTrendCycle относительно уровней перекупленности и перепроданности.