ColorSchaffJCCXTrendCycle - MetaTrader 5のためのインディケータ
ビュー:
- 790
評価:
-
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の制作者：
EarnForex.com
インディケータ Schaff Trend Cycleは、2つの異なるJCCXオシレータ―の間の差に基づくものです。
画像1インディケータ ColorSchaffJCCXTrendCycle
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13877
