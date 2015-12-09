コードベースセクション
ColorSchaffJCCXTrendCycle - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
実際の制作者：

EarnForex.com

インディケータ Schaff Trend Cycleは、2つの異なるJCCXオシレータ―の間の差に基づくものです。

画像1インディケータ ColorSchaffJCCXTrendCycle

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13877

KAGI-1_HTF KAGI-1_HTF

インディケータ KAGI-1は、入力パラメータ内のインディケータの時間軸を変更することができます。

Exp_ColorZerolagJCCX Exp_ColorZerolagJCCX

エキスパートアドバイザ Exp_ColorZerolagJCCXは、インディケータ ColorZerolagJCCXの雲の色を変えることができます。

ColorSchaffJCCXTrendCycle_HTF ColorSchaffJCCXTrendCycle_HTF

インディケータ ColorSchaffJCCXTrendCycleは、入力パラメータ内のインディケータの時間軸を変更することができます。

Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle

Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycleは、買われ過ぎと売られ過ぎのレベルに対して、オシレータ― ColorSchaffJCCXTrendCycleの状況の変化をベースに構築されています。