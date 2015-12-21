Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
ColorSchaffJCCXTrendCycle - indicador para MetaTrader 5
Visualizações:
- 953
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
O verdadeiro autor:
EarnForex.com
O indicador Schaff Trend Cycle baseado na diferença entre dois osciladores JCCX com diferentes períodos.
Fig.1. O indicador ColorSchaffJCCXTrendCycle
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13877
