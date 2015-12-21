CodeBaseSeções
ColorSchaffJCCXTrendCycle - indicador para MetaTrader 5

O verdadeiro autor:

EarnForex.com

O indicador Schaff Trend Cycle baseado na diferença entre dois osciladores JCCX com diferentes períodos.

Fig.1. O indicador ColorSchaffJCCXTrendCycle

KAGI-1_HTF KAGI-1_HTF

O indicador KAGI-1 com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

Exp_ColorZerolagJCCX Exp_ColorZerolagJCCX

O Expert Advisor Exp_ColorZerolagJCCX entra no mercado quando muda a cor do indicador tipo nuvem ColorZerolagJCCX.

ColorSchaffJCCXTrendCycle_HTF ColorSchaffJCCXTrendCycle_HTF

O indicador ColorSchaffJCCXTrendCycle com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle

O Expert Advisor Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle é baseado na mudança de posição do oscilador em relação aos níveis sobrecomprado e sobrevendido.