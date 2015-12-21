CodeBaseSeções
Exp_ColorZerolagJCCX - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
705
(18)
exp_colorzerolagjccx.mq5 (7.26 KB) visualização
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) visualização
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
colorzerolagjccx.mq5 (11.77 KB) visualização
jccx.mq5 (7.63 KB) visualização
O Expert Advisor Exp_ColorZerolagJCCX entra no mercado quando muda a cor do indicador tipo nuvem ColorZerolagJCCX. Se houver o fechamento da barra e a mudança de cor do indicador tipo nuvem, então o sinal é formado.

Coloque os arquivos compilados JCCX.ex5 e o ColorZerolagJCCX.ex5 no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante os seguintes testes apresentados. O Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes:

Fig.1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados do teste no GBPJPY H4 em 2014:

Fig.2. Resultado gráfico do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13875

