O Expert Advisor Exp_ColorZerolagJCCX entra no mercado quando muda a cor do indicador tipo nuvem ColorZerolagJCCX. Se houver o fechamento da barra e a mudança de cor do indicador tipo nuvem, então o sinal é formado.

Coloque os arquivos compilados JCCX.ex5 e o ColorZerolagJCCX.ex5 no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante os seguintes testes apresentados. O Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes:

Fig.1. Exemplos de operações no gráfico

Fig.2. Resultado gráfico do teste