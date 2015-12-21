Participe de nossa página de fãs
O Expert Advisor Exp_ColorZerolagJCCX entra no mercado quando muda a cor do indicador tipo nuvem ColorZerolagJCCX. Se houver o fechamento da barra e a mudança de cor do indicador tipo nuvem, então o sinal é formado.
Coloque os arquivos compilados JCCX.ex5 e o ColorZerolagJCCX.ex5 no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante os seguintes testes apresentados. O Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes:
Fig.1. Exemplos de operações no gráfico
Resultados do teste no GBPJPY H4 em 2014:
Fig.2. Resultado gráfico do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13875
